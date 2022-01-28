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28 января 2022, 16:22 0

Первый муж Лады Дэнс запрещает бывшей жене общаться с детьми

Бизнесмен Павел Свирский забрал детей у пятой жены

Первый муж Лады Дэнс запрещает бывшей жене общаться с детьми
Фото: muz-tv.ru

Бизнесмен Павел Свирский развёлся с пятой женой Людмилой после десяти лет брака. Их расставание прошло мирно, однако недавно мужчина неожиданно отнял детей у матери и не даёт им видеться, сообщает «СтарХит».

У Свирского и его жены был подписан брачный договор, поэтому они спокойно решили все материальные вопросы. Бывшие супруги договорились, что две дочери остаются жить с матерью, а отец может общаться с ними в любое время.

Однако при этом Свирский поставил Людмиле ряд жёстких условий и угрожал, что в случае их невыполнения заберёт детей. Он требовал, чтобы бывшая жена находилась дома после девяти вечера. Павел не разрешал женщине приглашать к себе в гости даже родственников и близких друзей. При этом бизнесмен мог следить за происходящим в доме с помощью видеокамер.

Приезжая общаться с детьми, Свирский требовал, чтобы Людмила и её сын от первого брака ждали на веранде, потому что ему их «видеть противно».

Женщина выполняла все требования бывшего супруга, но он всё равно постоянно угрожал, что отберёт дочерей. В итоге в декабре он забрал девочек из детского сада и увёз их к новой избраннице.

Уже больше месяца Людмила не может видеть детей, им не дают общаться с матерью. Полиция и органы опеки не могут повлиять на ситуацию, так как до сих пор не вынесено судебное решение об определении места жительства девочек. Бывшая жена Свирского находится в отчаянии, но намерена бороться за детей в суде.

Павел Свирский был первым супругом Лады Дэнс. В браке с бизнесменом певица родила сына Илью и дочь Елизавету.

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#дети #суды #шоу-бизнес

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