Первый муж Лады Дэнс запрещает бывшей жене общаться с детьми

У Свирского и его жены был подписан брачный договор, поэтому они спокойно решили все материальные вопросы. Бывшие супруги договорились, что две дочери остаются жить с матерью, а отец может общаться с ними в любое время.

Однако при этом Свирский поставил Людмиле ряд жёстких условий и угрожал, что в случае их невыполнения заберёт детей. Он требовал, чтобы бывшая жена находилась дома после девяти вечера. Павел не разрешал женщине приглашать к себе в гости даже родственников и близких друзей. При этом бизнесмен мог следить за происходящим в доме с помощью видеокамер.

Приезжая общаться с детьми, Свирский требовал, чтобы Людмила и её сын от первого брака ждали на веранде, потому что ему их «видеть противно».

Женщина выполняла все требования бывшего супруга, но он всё равно постоянно угрожал, что отберёт дочерей. В итоге в декабре он забрал девочек из детского сада и увёз их к новой избраннице.

Уже больше месяца Людмила не может видеть детей, им не дают общаться с матерью. Полиция и органы опеки не могут повлиять на ситуацию, так как до сих пор не вынесено судебное решение об определении места жительства девочек. Бывшая жена Свирского находится в отчаянии, но намерена бороться за детей в суде.

Павел Свирский был первым супругом Лады Дэнс. В браке с бизнесменом певица родила сына Илью и дочь Елизавету.