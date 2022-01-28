В ДТП в Свободном пострадали три человека
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего
В четверг, 27 января около 23:20 в Свободном по улице Ленина, 38, произошло ДТП, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Амурской области.
Столкнулись Mitsubishi Colt и Toyota Mark X. По предварительной информации, в автоаварии пострадали три человека, их состояние не уточняется.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося дорожно-транспортного происшествия.
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