В ДТП в Свободном пострадали три человека

Фото: www.instagram.com/dpscontrol_amurskaya_oblast

В четверг, 27 января около 23:20 в Свободном по улице Ленина, 38, произошло ДТП, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Амурской области.

Столкнулись Mitsubishi Colt и Toyota Mark X. По предварительной информации, в автоаварии пострадали три человека, их состояние не уточняется. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося дорожно-транспортного происшествия.

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#ДТП #происшествия #Свободный

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Кристина Хасуева