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28 января 2022, 17:36 6

Сильнее всего за год в Амурской области подорожало дизельное топливо

В Амурстате рассказали, как изменились цены на бензин и ДТ в 2021 году

Сильнее всего за год в Амурской области подорожало дизельное топливо
Фото: Амур.инфо

В Амурстате опубликовали итоговую статистику, отражающую изменение цен на топливо в 2021 году. Оказалось, что в сравнении января и декабря средняя цена на бензин (всех марок) выросла на 8,34 % (4,06 рубля), а на дизельное топливо – на 12,05 % (6,3 рубля).

Сильнее всего за год подорожало дизельное топливо в Свободном – рост составил 7 рублей 26 копеек (13,97 %) в сравнении средних цен января и декабря. В Зее дизтопливо подорожало чуть меньше – на 6 рублей 91 копейку (13,16 %). В Благовещенске рост цен на ДТ за год составил 6 рублей 88 копеек (113,23 %). Отметим, что, несмотря на удалённость территории, в Тынде дизельное топливо подорожало меньше всего – на 4 рубля 13 копеек (7,83 %).

Бензин, как указывалось выше, в среднем подорожал на 8,34 %. При этом наибольший рост зафиксирован в Благовещенске на марку АИ-98 и выше – на 5 рублей 35 копеек (9,65 %). Наименьший рост отмечен в Тынде на топливо марки АИ-95 – на 2 рубля 86 копеек (5,83 %).

Наибольший средний рост цен на топливо всех марок за год замечен в Свободном (+5,06 рубля).

В территориальном органе статистики сообщили, что при сравнении цен ноября и декабря индекс потребительских цен по Амурской области на бензин составил 100 %.

— Разница в потребительских ценах в наблюдаемых городах Амурской области в декабре 2021 года составила: на бензин марки АИ-92 – 1,23 рубля (2,5 %), марки АИ-95 – 1,32 рубля (2,5 %), марки АИ-98 и выше – 4,81 рубля (8,6 %), дизельное топливо – 2,53 рубля (4,4 %), – рассказали в Амурстате.

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#лонгрид #транспорт #экономика

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 дня назад

    В нашей стране наш бензин никак не связан с нашей нефтью...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 дня назад

    Казахстан ничему не учит...

  • Karasik

    Karasik
    2 дня назад

    В Амурстате рассказали, как изменились цены на бензин и ДТ в 2021 году

    ну рассказали и рассказали.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 дня назад

    Кто бы что не говорил и не высказывал недовольство, всё-таки это прорыв.

  • Правильный умник

    Правильный умник
    2 дня назад

    Прорыв дна.....

  • КоВВ

    КоВВ
    1 день назад

    Сравнили январь и декабрь!!! Вы ничего не поняли? А нас дурят. Пусть сравнят за год - с декабря по январь, например, на 31.12.21 г. и на 01.01.22 г. И будем посмотреть.

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