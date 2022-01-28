Сильнее всего за год в Амурской области подорожало дизельное топливо

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В Амурстате опубликовали итоговую статистику, отражающую изменение цен на топливо в 2021 году. Оказалось, что в сравнении января и декабря средняя цена на бензин (всех марок) выросла на 8,34 % (4,06 рубля), а на дизельное топливо – на 12,05 % (6,3 рубля).

Сильнее всего за год подорожало дизельное топливо в Свободном – рост составил 7 рублей 26 копеек (13,97 %) в сравнении средних цен января и декабря. В Зее дизтопливо подорожало чуть меньше – на 6 рублей 91 копейку (13,16 %). В Благовещенске рост цен на ДТ за год составил 6 рублей 88 копеек (113,23 %). Отметим, что, несмотря на удалённость территории, в Тынде дизельное топливо подорожало меньше всего – на 4 рубля 13 копеек (7,83 %).

Бензин, как указывалось выше, в среднем подорожал на 8,34 %. При этом наибольший рост зафиксирован в Благовещенске на марку АИ-98 и выше – на 5 рублей 35 копеек (9,65 %). Наименьший рост отмечен в Тынде на топливо марки АИ-95 – на 2 рубля 86 копеек (5,83 %).

Наибольший средний рост цен на топливо всех марок за год замечен в Свободном (+5,06 рубля).

В территориальном органе статистики сообщили, что при сравнении цен ноября и декабря индекс потребительских цен по Амурской области на бензин составил 100 %.

— Разница в потребительских ценах в наблюдаемых городах Амурской области в декабре 2021 года составила: на бензин марки АИ-92 – 1,23 рубля (2,5 %), марки АИ-95 – 1,32 рубля (2,5 %), марки АИ-98 и выше – 4,81 рубля (8,6 %), дизельное топливо – 2,53 рубля (4,4 %), – рассказали в Амурстате.