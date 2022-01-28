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28 января 2022, 17:14 0

В Благовещенске тушили производственный цех

При пожаре никто не пострадал

В Благовещенске тушили производственный цех
Фото: 28.mchs.gov.ru

Сегодня утром, 28 января, в Благовещенске в цехе по производству металлоконструкций по улице Первомайской сработала автоматическая пожарная сигнализация. Работники сообщили об этом в центральный пункт пожарной связи. Пожарные на месте выяснили, что горело бытовое помещение, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.

На место происшествия через семь минут после вызова прибыли 18 огнеборцев, четыре автоцистерны, а также спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ. Из-под крыши здания шёл чёрный дым, пожарные провели разведку и проложили магистральные линии для подачи воды. В 08:26 сотрудники локализовали возгорание, ещё через четыре минуты потушили открытое горение. Пожар охватил бытовую комнату, площадь повреждений составила 25 квадратных метров. Пострадавших нет.

Как отмечают в ведомстве, сработавшая сигнализация и грамотные действия работников очень помогли. Возможной причиной пожара может быть аварийный режим работы электрооборудования. На месте происшествия работали сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску.

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#МЧС #пожары #происшествия

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