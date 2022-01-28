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28 января 2022, 16:46 0

Благовещенца осудили за продажу несуществующего холодильника

Мужчина обманул свою землячку на пять тысяч рублей

Благовещенца осудили за продажу несуществующего холодильника
Фото: pixabay.com

В июне 2021 года амурчанин опубликовал объявление о продаже холодильника. С ним связалась покупательница, которой он пообещал продать холодильник за пять тысяч рублей. Женщина не догадывалась о преступном намерении мужчины и перевела ему денежные средства, после этого он перестал выходить на связь, сообщает Благовещенский городской суд Амурской области.

Таким образом злоумышленник похитил у женщины деньги и нанёс ей значительный материальный ущерб. В суде подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд счел полное признание вины и раскаяние, а также активную помощь следствию и наличие малолетних детей.

Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также он должен вернуть похищенные деньги потерпевшей.

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#суды #финансы

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