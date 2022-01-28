Благовещенца осудили за продажу несуществующего холодильника

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Таким образом злоумышленник похитил у женщины деньги и нанёс ей значительный материальный ущерб. В суде подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд счел полное признание вины и раскаяние, а также активную помощь следствию и наличие малолетних детей.

Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также он должен вернуть похищенные деньги потерпевшей.