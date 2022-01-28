Валерия раскрыла свои секреты сохранения молодости

Валерия решила ответить на вопросы подписчиков своего блога и рассказала, как сохраняет молодость и красоту. Певица не стала отрицать, что пользуется аппаратной косметологией. По её словам, она делает болезненную, но очень эффективную процедуру — аппаратный SMAS-лифтинг, а также иногда прибегает к плазмотерапии.

Артистку подозревают в пластических операциях, но она всё опровергает. Валерия заявила, что никогда не делала пластических операций и пока не собирается. Звезда отметила, что ей очень повезло со строением века, поэтому блефаропластика ей не понадобится. Она считает, что сейчас косметология позволяет продлить молодость, но важнее всего здоровый образ жизни.

Певица активно занимается йогой, сочетая её с силовыми тренировками. Она отметила, что физические упражнения очень полезны для укрепления костей. По словам Валерии, недавно она сдавала анализы, после чего никаких препаратов ей не прописали.