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28 января 2022, 15:15 0

Валерия раскрыла свои секреты сохранения молодости

53-летняя Валерия призналась, что никогда не делала пластических операций

Валерия раскрыла свои секреты сохранения молодости
Фото: zen.yandex.ru

Певица Валерия прекрасно выглядит в свои 53 года. Благодаря стройной фигуре она может позволить себе любую одежду, и до сих пор выступает в коротких платьях. В своих соцсетях артистка показывает, как занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Недавно Валерия рассказала поклонникам о своих способах сохранения молодости, сообщает Рassion.ru.

Валерия решила ответить на вопросы подписчиков своего блога и рассказала, как сохраняет молодость и красоту. Певица не стала отрицать, что пользуется аппаратной косметологией. По её словам, она делает болезненную, но очень эффективную процедуру — аппаратный SMAS-лифтинг, а также иногда прибегает к плазмотерапии.

Артистку подозревают в пластических операциях, но она всё опровергает. Валерия заявила, что никогда не делала пластических операций и пока не собирается. Звезда отметила, что ей очень повезло со строением века, поэтому блефаропластика ей не понадобится. Она считает, что сейчас косметология позволяет продлить молодость, но важнее всего здоровый образ жизни.

Певица активно занимается йогой, сочетая её с силовыми тренировками. Она отметила, что физические упражнения очень полезны для укрепления костей. По словам Валерии, недавно она сдавала анализы, после чего никаких препаратов ей не прописали.

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#соцсети #шоу-бизнес

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