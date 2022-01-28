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28 января 2022, 16:19 1

В Зейском районе прокуратура провела проверку золотодобывающей компании

Возбуждено 11 административных дел и одно уголовное

В Зейском районе прокуратура провела проверку золотодобывающей компании
Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокурор Амурской области Александр Бучман подвёл итоги рабочей поездки в Зейский район. Он проверял исполнение законодательства золотодобывающей организацией, сообщает прокуратура Амурской области.

Инициатором проверки выступила Генеральная прокуратура России. Проверка проводилась совместно с работниками Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, ГКУ Амурской области «Зейское лесничество», министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области, специалистами Росприроднадзора, Росрыболовства, Гостехнадзора, сотрудниками правоохранительных органов.

— Нарушения, которые допускаются при добыче золота, в том числе загрязнение окружающей среды, нарушают права граждан, причиняют вред их здоровью, наносят существенный природе. Каждый выявленный подобный факт должен жестко пресекаться, в том числе путем решения вопроса об отзыве соответствующих лицензий, – рассказал об итогах проверки Александр Бучман.

Установлено, что ООО «Монолит Геология» при осуществлении деятельности по добыче золота допущено загрязнение находящегося в аренде лесного участка мусором, отходами производства, не проведена рекультивация земельного участка, вывоз временных зданий и сооружений на площадке вахтового поселка.

Прокуратура в отношении организации и руководителя возбудила дела об административных правонарушениях по статье «Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых», а также «Нарушение правил санитарной безопасности в лесах».

В отношении артели старателей «Александровская» и руководителя организации возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов» и «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах».

Также по результатам проверки прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Помимо этого, прокуратура области внесла представление министру лесного хозяйства и пожарной безопасности области, а также в региональное управление МВД, из-за отсутствия надлежащего контроля за использованием лесных участков и причинением ущерба государственному лесному фонду.

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#происшествия #экология

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    2 дня назад

    Проверять нужно во время сезона добычи золота, а не зимой. Цирк.

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