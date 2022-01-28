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28 января 2022, 14:55 0

В Благовещенске задержали подозреваемых в убийстве

Мужчин заключили под стражу

В Благовещенске задержали подозреваемых в убийстве
Фото: 28.мвд.рф

В Благовещенске полицейские задержали двоих мужчин, которым предъявили обвинение в убийстве, сообщает управление МВД по Амурской области.

20 января в полицию обратилась женщина, рассказав, что нашла своего 58-летнего знакомого мёртвым. Как уточняет следственное управление Следственного комитета по Амурской области, тело мужчины лежало в подземной ёмкости для воды.

24 января подозреваемых задержали. Один из них 43-летний житель Хабаровска, он скрывался в подвале одного из домов в Благовещенске. Злоумышленник вышел из колонии условно-досрочно в марте прошлого года и находился под административным надзором в Хабаровске, однако он скрылся, его объявили в федеральный розыск. Второй задержанный, 29-летний житель посёлка Прогресс, также ранее судимый.

Известно, что подозреваемые жили дома у погибшего, а в качестве платы они должны были помогать по хозяйству. В середине декабря прошлого года трое мужчин вместе пили алкоголь. Во время застолья хозяин дома высказался по поводу того, что постояльцы не выполняют свои обязанности по дому. В ходе ссоры благовещенца убили, а после спрятали тело. Пожив в его доме ещё несколько дней, они ушли.

Мужчины признались в содеянном, их заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц». Расследование продолжается.

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#криминал #происшествия

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