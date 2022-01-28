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28 января 2022, 16:00 2

В Амурском госуниверситете создали уникальную для Дальнего Востока лабораторию

На оборудовании, купленном при поддержке Амурского ГПЗ, обучают студентов-химиков

В Амурском госуниверситете создали уникальную для Дальнего Востока лабораторию
Фото: Амур.инфо

В пятницу, 28 января, представители Амурского ГПЗ и компании ООО «Газпром переработка Благовещенск» посетили Амурский государственный университет, чтобы осмотреть новую учебную лабораторию для студентов-химиков, а также пообщаться с ними в неформальной обстановке.

— Лабораторию по важнейшей дисциплине в отрасли «Процессы и аппараты химической технологии» мы решили создать год назад совместно с Андреем Долиевичем. Их наполнение – это стенды, на которых ребята могут отработать полученные знания, совместить их с практическими навыками, а также приобрести нужные умения для работы на предприятии, – рассказал журналистам Юрий Лебедев, генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск».

По его словам, в новой лаборатории АмГУ представлены действующие макеты процессов и аппаратов, которые распространены на многих производствах газохимической и нефтехимической отраслях, и в том числе на Амурском ГПЗ. Соответственно есть большая потребность в специалистах, умеющих работать с подобным оборудованием.

— На предприятии вы не увидите, как работают эти все установки. Но здесь как раз можно в деталях рассмотреть все процессы. Это углубит навыки и упрочит знания, – добавил Юрий Владимирович, упомянув, что подобные прозрачные установки помогут лучше разобраться обучающимся во всех основных технологических процессах.

В прошлом году из АмГУ выпустились первые студенты, получившие профильное образование в газохимической отрасли. В настоящее время в стенах университета продолжается обучение ещё 17 целевых студентов, которые в дальнейшем будут работать на газоперерабатывающем заводе.

— Мы их ждем, мы их ведём и надеемся, что они отдадут полученные знания на нашем производстве. И, безусловно, мы трудоустраиваем молодых специалистов, которые выходят из стен АмГУ, – пояснил генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск». – Но здесь, конечно, очень важна мотивация самих ребят.

Отметим, чтобы подать заявление на целевое обучение по профильным специальностям необходимо обратиться в кадровую службу ООО «Газпром переработка Благовещенск», рассказать о себе и представить необходимый перечень документов. После рассмотрения заявки и будет приниматься решение о заключении договора на целевое обучение.

— Когда в регион пришли крупные компании, начали реализовываться такие проекты, потребовались инженеры, химики-технологи, которых мы выпускаем, но лабораторной базы для их подготовки не было. То, что предприятия стали участвовать в развитии нашей лабораторной базы – это здорово. Коллеги с «Газпром переработка Благовещенск» тоже помогают нам развивать базу. Юрий Владимирович возглавляет государственную экзаменационную комиссию, они участвуют в разработке учебных планов, рабочих программ с учетом тех научных достижений, которые сейчас есть на промышленных предприятиях, – рассказал ректор АмГУ Андрей Плутенко.

По его словам, работа в подобной лаборатории позволит студентам лучше усвоить те знания и навыки, которые может дать университет. Соответственно у них будет уходить меньше времени на адаптацию для работы на реальных промышленных предприятиях.

Большое интервью с Юрием Лебедевым смотрите на Амур.инфо в ближайшее время.

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#наука #образование #студенты

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Комментарии
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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 дня назад

    ...Короче: юристы-экономисты-айтишники не в тренде. Даёшь инженера-химика с перспективой трудоустройства на ГПЗ!

  • Undertaker

    Undertaker
    1 день назад

    Для обслуги западных оккупантов земли амурской?

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