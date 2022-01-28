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28 января 2022, 15:45 1

Работу единого call-центра на базе минздрава Амурской области обеспечат 29 операторов

Они отвечают на вопросы амурчан с 8 до 20 часов

Работу единого call-центра на базе минздрава Амурской области обеспечат 29 операторов
Фото: pixabay.com

Единый call-центр теперь работает на базе минздрава Амурской области. Операторы принимают звонки и отвечают на вопросы амурчан с 08:00 до 20:00, сообщает министерство здравоохранения области.

Как рассказала куратор горячей линии по COVID-19 Наталья Фатьянова, в настоящее время линия, организованная для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, работает по трём направлениям.

— Во-первых, операторы разъясняют амурчанам симптоматику коронавируса, рассказывают, куда обращаться за помощью при возникновении таких симптомов. Во-вторых, мы работаем как справочная. Подсказываем телефон той или иной поликлиники, уточняем расписание работы поликлиник и мобильных пунктов вакцинации. Третий блок – это проблемы населения, к примеру, не идет врач, не едет скорая, – пояснила Наталья Фатьянова.

— В пик распространения нового штамма новой коронавирусной инфекции в единый call-центр по линии 122 планируем привлечь до 29 операторов, которые будут работать одновременно, – прокомментировала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

Она добавила, что пока новая схема работы единого call-центра тестируется только в Благовещенске.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 дня назад

    А после 20-00 хоть потоп!

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