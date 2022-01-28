Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
28 января 2022, 14:08 2

Ольга Кабо назвала причину развода с Николаем Разгуляевым

Кабо призналась, что до сих пор судится с кредиторами бывшего мужа

Ольга Кабо назвала причину развода с Николаем Разгуляевым
Фото: cosmo.ru

Ольга Кабо и бизнесмен Николай Разгуляев состояли в браке около 12 лет. В 2020 году пара неожиданно развелась. В недавнем интервью актриса назвала причину их разрыва, сообщает «СтарХит».

В программе «Судьба человека» Кабо рассказала, что они с мужем не жили вместе с 2016 года. Тогда артистка приобрела квартиру, чтобы жить отдельно от Разгуляева. По её словам, в какой-то момент они перестали общаться, их отношения исчерпали себя. При этом Ольга ничего не знала о крушении бизнеса Николая и его огромных долгах.

53-летняя Кабо призналась, что точка в браке с Разгуляевым была поставлена тогда, когда «его долги упали ей на голову». Однажды она получила повестку в суд из-за больших задолженностей мужа. Несколько лет актриса судилась с кредиторами Николая, не собираясь расплачиваться своим имуществом.

К счастью, у супругов имелся брачный договор, и сейчас во всём разбираются суды. Ольга надеется, что когда-нибудь это закончится.

Ольга Кабо была замужем два раза. Первым мужем актрисы был бизнесмен Эдуард Василишин, от которого она родила дочь Татьяну. От Николая Разгуляева у Кабо растёт сын Виктор.

Просмотров всего: 715

#суды #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Алексей Чумаков признался, что с Ларисой Долиной очень трудно дружить
В России и мире

Вдова Дмитрия Марьянова вышла замуж за журналиста Сергея Соболева
В России и мире

Ксения Собчак подтвердила слухи о романе Лепса с Барановской
Общество 5

Продавец киоска в Белогорске прищемила створкой окна руки проверяющим из полиции и администрации
Комментарии
Показать все (2)
  • gijanemakes

    gijanemakes
    2 дня назад

    Это не Ольга Кабо

  • Правильный умник

    Правильный умник
    2 дня назад

    ...дай Бог, что бы твоя жена, тебя любила даже нищим....

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь