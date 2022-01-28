Ольга Кабо назвала причину развода с Николаем Разгуляевым

В программе «Судьба человека» Кабо рассказала, что они с мужем не жили вместе с 2016 года. Тогда артистка приобрела квартиру, чтобы жить отдельно от Разгуляева. По её словам, в какой-то момент они перестали общаться, их отношения исчерпали себя. При этом Ольга ничего не знала о крушении бизнеса Николая и его огромных долгах.

53-летняя Кабо призналась, что точка в браке с Разгуляевым была поставлена тогда, когда «его долги упали ей на голову». Однажды она получила повестку в суд из-за больших задолженностей мужа. Несколько лет актриса судилась с кредиторами Николая, не собираясь расплачиваться своим имуществом.

К счастью, у супругов имелся брачный договор, и сейчас во всём разбираются суды. Ольга надеется, что когда-нибудь это закончится.

Ольга Кабо была замужем два раза. Первым мужем актрисы был бизнесмен Эдуард Василишин, от которого она родила дочь Татьяну. От Николая Разгуляева у Кабо растёт сын Виктор.