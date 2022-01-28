28 января 2022, 15:26 0
В Белогорске ликвидировали пожар в четырехквартирном жилом доме
Пожарные спасли из огня женщину
Фото: 28.mchs.gov.ru
В пятницу утром, 28 января, в Белогорске на улице Тимирязева горела квартира в четырёхквартирном жилом доме. На место происшествия прибыли пожарные 4-й пожарной-спасательной части, всего 10 человек и две единицы техники, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.
Пожар удалось ликвидировать, а из огня вывести женщину 1982 года рождения. С отравлением угарным газом её доставили в Белогорскую больницу.
Причина пожара и его виновник на данный момент устанавливаются.
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