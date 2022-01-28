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28 января 2022, 15:26 0

В Белогорске ликвидировали пожар в четырехквартирном жилом доме

Пожарные спасли из огня женщину

В Белогорске ликвидировали пожар в четырехквартирном жилом доме
Фото: 28.mchs.gov.ru

В пятницу утром, 28 января, в Белогорске на улице Тимирязева горела квартира в четырёхквартирном жилом доме. На место происшествия прибыли пожарные 4-й пожарной-спасательной части, всего 10 человек и две единицы техники, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

Пожар удалось ликвидировать, а из огня вывести женщину 1982 года рождения. С отравлением угарным газом её доставили в Белогорскую больницу.

Причина пожара и его виновник на данный момент устанавливаются.

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#МЧС #пожары

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