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28 января 2022, 15:02 1

«Мобильные бригады» доставили в поликлиники Амурской области почти три тысячи пожилых амурчан

В регионе сейчас работает 26 таких бригад

«Мобильные бригады» доставили в поликлиники Амурской области почти три тысячи пожилых амурчан
Фото: amurobl.ru

В Амурской области работает 26 «мобильных бригад», их задача доставлять пожилых амурчан в медицинские организации для диспансеризации и вакцинации. Благодаря социальной службе почти три тысячи жителей сёл посетили поликлиники, рассказали в областном правительстве.

Бригады работают по графику, который составляют заранее и оповещают жителей сёл. За год около трёх тысяч пожилых амурчан прошли медицинские осмотры и диспансеризацию.

— Помимо своей основной функции мы помогаем пожилым людям с бесплатной доставкой лекарств, продуктов и предметов первой необходимости, если по каким-то причинам они не могут сходить в магазин или аптеку самостоятельно. Принимаем заявку по телефону, после этого выезжаем по адресу, берем список необходимых товаров и деньги, затем привозим покупки, – рассказала специалист по социальной работе службы «Мобильная бригада» Полина Воробьева.

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#здоровье #медицина #помощь

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 дня назад

    Уж могли бы бабушке маску на нос одеть. А так что в маске, что без маски, но то наружу торчит

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