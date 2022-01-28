«Мобильные бригады» доставили в поликлиники Амурской области почти три тысячи пожилых амурчан

В Амурской области работает 26 «мобильных бригад», их задача доставлять пожилых амурчан в медицинские организации для диспансеризации и вакцинации. Благодаря социальной службе почти три тысячи жителей сёл посетили поликлиники, рассказали в областном правительстве.

Бригады работают по графику, который составляют заранее и оповещают жителей сёл. За год около трёх тысяч пожилых амурчан прошли медицинские осмотры и диспансеризацию.

— Помимо своей основной функции мы помогаем пожилым людям с бесплатной доставкой лекарств, продуктов и предметов первой необходимости, если по каким-то причинам они не могут сходить в магазин или аптеку самостоятельно. Принимаем заявку по телефону, после этого выезжаем по адресу, берем список необходимых товаров и деньги, затем привозим покупки, – рассказала специалист по социальной работе службы «Мобильная бригада» Полина Воробьева.