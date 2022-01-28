Дарья Фадеева стала победительницей амурского конкурса по молодёжной политике

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В 2021 году отдел молодёжной политики провел конкурс среди амурских специалистов, которые реализуют государственную молодёжную политику. В одной из номинаций победила девушка из отдела по делам молодёжи, сообщает инстаграм-аккаунт администрации Благовещенска.

Дарья Фадеева работает в отделе с 2020 года и курирует направления «Студенческое самоуправление» и «Молодёжные медиа». Будучи студенткой, она принимала участие в молодёжных событиях Благовещенска и трижды получала благодарность от мэра за вклад в реализацию молодёжной политики.

Работу она выбрала не случайно, в 2019 году Дарья стала победительницей конкурса «Студент года» в номинации «Лидер студенческого самоуправления», а в 2020 году – обладательницей звания «Медиалидер года».