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28 января 2022, 14:39 4

Дарья Фадеева стала победительницей амурского конкурса по молодёжной политике

Девушка работает в отделе по делам молодёжи с 2020 года и курирует несколько направлений

Дарья Фадеева стала победительницей амурского конкурса по молодёжной политике
Фото: pixabay.com

В 2021 году отдел молодёжной политики провел конкурс среди амурских специалистов, которые реализуют государственную молодёжную политику. В одной из номинаций победила девушка из отдела по делам молодёжи, сообщает инстаграм-аккаунт администрации Благовещенска.

Дарья Фадеева работает в отделе с 2020 года и курирует направления «Студенческое самоуправление» и «Молодёжные медиа». Будучи студенткой, она принимала участие в молодёжных событиях Благовещенска и трижды получала благодарность от мэра за вклад в реализацию молодёжной политики.

Работу она выбрала не случайно, в 2019 году Дарья стала победительницей конкурса «Студент года» в номинации «Лидер студенческого самоуправления», а в 2020 году – обладательницей звания «Медиалидер года».

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#конкурсы #студенты

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 дня назад

    Обладательница звания «Медиалидер года», а фото к статье кубки)))

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 дня назад

    ...Немедленно замуж!!!

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 дня назад

    Девушка, конечно, молодчина. Но - не увлеклась бы она всей этой мишурой, не считала бы эту гиперактивность САМЫМ ГЛАВНЫМ в жизни. Самореализация женщины в том, чтобы дать новую жизнь, а замужество - способ обеспечить ребёнка нормальным воспитанием. Решены ли эти САМЫЕ ГЛАВНЫЕ вопросы для женщины? Если да, можно и заняться МЕНЕЕ ГЛАВНЫМ - общественной деятельностью. А пока информации о ГЛАВНОМ В ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ в этом сообщении не прозвучало.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 дня назад

    ...Повторюсь: нельзя вмешиваться в чужие личные дела. Но "Амур. инфо" вывел некий похвальный ориентир... Мол, следуйте примеру этой девушки, и будут вам кубки, награды... Но САМОЕ ГЛАВНОЕ - в другом!!!

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