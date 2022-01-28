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28 января 2022, 13:59 6

Во дворе дома в Благовещенске сбили ребёнка

Шестилетний пешеход выскочил из-за припаркованного авто и был сбит сдававшей назад машиной

Во дворе дома в Благовещенске сбили ребёнка
Фото: pixabay.com

В четверг, 27 января, в Благовещенске произошла авария, в результате которой пострадал шестилетний ребёнок. Малыша с травмами доставили в больницу.

Как рассказали в городском управлении ГИБДД, происшествие случилось в 16:08 во дворе дома по Комсомольской, 54/2. Ребёнок выскочил из-за припаркованной машины в то время, когда другой автомобиль двигался задним ходом.

— Одно из наиболее распространенных несоблюдений детьми правил поведения во дворе является выход из-за припаркованных вдоль дома автомобилей. Ребенок, находясь во дворе, забывается и в силу возрастных особенностей не обращает внимания на то, что во дворе ездят машины. А водителям необходимо выдерживать минимальную скорость движения во дворах и помнить, что дети, заигравшись, могут оказаться перед автомобилем, – прокомментировала происшествие старший инспектор по пропаганде муниципального отдела ГИБДД по городу Благовещенску Ирина Самарина.

Только с начала года в областной столице произошло уже пять ДТП с участием детей: в двух случаях дети переходили дорогу в неустановленных для этого местах, а в двух других – водители на перекрестках не уступали дорогу юным пешеходам.

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#дети #происшествия #ДТП

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 дня назад

    Виноваты родители не желающие объяснять детям правила поведения на улице и не только -"онежедети", не поймут. Не раз видела, как дети выбегают перед движущимся авто и строят рожицы водителю, не уступая дорогу, и убегают хохоча только тогда,когда открывается дверца авто. Вседозволенность заходит настолько далеко, что даже если ребенок откровенно мешает чужим людям, родители вступятся скорее за свое чадо, чем объяснят ему, что так вести себя нельзя.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 дня назад

    Алиса65 +++

    В данной ситуации жалко водителя. Так и удар может хватануть(

  • Rick1979

    Rick1979
    2 дня назад

    Как можно жалеть водителя? Сегодня видел как возле 14 школы на пешеходном переходе женщина-водитель сбила девочку, которая переходила по всем правилам - по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. И это ее не уберегло от водительницы, которая куда-то очень спешила на красный сигнал светофора... Ужас просто.

  • DrDimon

    DrDimon
    2 дня назад

    "Как можно жалеть водителя?"

    Точно так же, как пешехода.

    Ну а кроме истерики в стиле "все бабы дуры" и/или "все мужики козлы" что-нибудь еще имеете сказать?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 дня назад

    имею сказать .

    Дворы превратились в автостоянки и гаражные массивы с безобразными разборками "Это МОЁ место ,все знают , всегда ТУТ стою " , грязь , копоть и автохлам .

    Ну а по теме - конечно ребёнок виноват - смотри куда прёш , машину поцарапаешь (((

    С другой стороны , подрастёт этот киндэр , купит авто и под окном поставит ...

  • Myxira

    Myxira
    1 день назад

    Ну, из двоих встретившихся на дороге, все же один - взрослый и, как бы, умный. Даже если малой корчит рожицы, ведет себя безобразно - смертельной опасности он не представляет. Взрослый за рулем тяжелого автомобиля - да, угроза жизни и здоровью малолетнего охламона. Тут уж, кто из двоих умнее окажется...)

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