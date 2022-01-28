Во дворе дома в Благовещенске сбили ребёнка

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В четверг, 27 января, в Благовещенске произошла авария, в результате которой пострадал шестилетний ребёнок. Малыша с травмами доставили в больницу.

Как рассказали в городском управлении ГИБДД, происшествие случилось в 16:08 во дворе дома по Комсомольской, 54/2. Ребёнок выскочил из-за припаркованной машины в то время, когда другой автомобиль двигался задним ходом.

— Одно из наиболее распространенных несоблюдений детьми правил поведения во дворе является выход из-за припаркованных вдоль дома автомобилей. Ребенок, находясь во дворе, забывается и в силу возрастных особенностей не обращает внимания на то, что во дворе ездят машины. А водителям необходимо выдерживать минимальную скорость движения во дворах и помнить, что дети, заигравшись, могут оказаться перед автомобилем, – прокомментировала происшествие старший инспектор по пропаганде муниципального отдела ГИБДД по городу Благовещенску Ирина Самарина.

Только с начала года в областной столице произошло уже пять ДТП с участием детей: в двух случаях дети переходили дорогу в неустановленных для этого местах, а в двух других – водители на перекрестках не уступали дорогу юным пешеходам.