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28 января 2022, 14:20 2

Полмиллиона за клумбу: в Благовещенске пройдёт фестиваль цветов с денежными призами

Летом столицу Приамурья украсят конкурсные композиции и вазоны

Полмиллиона за клумбу: в Благовещенске пройдёт фестиваль цветов с денежными призами
Фото: pixabay.com

Этим летом в амурской столице пройдёт фестиваль цветов «Город в цвете». Проект положения конкурса обсудили на совещании в мэрии.

Фестиваль пройдёт с февраля по август, чтобы все желающие успели подготовить эскизы и подать заявку, высадить цветы и показать своё мастерство.

Все участники смогут реализовать себя в двух категориях: «профессионалы» и «любители». Те, для кого флористика является хобби, смогут оформить не только общественные территории, но и дворы многоквартирных домов и городских организаций.

Работу конкурсантов оценит профессиональное жюри: специалисты по ландшафтному дизайну, флористы, представители общественных организаций, сообщает администрация Благовещенска.

Победители и призёры конкурса получат денежные призы от десяти до ста тысяч рублей. Предусмотрены и две премии гран-при фестиваля, для «профессионалов» она составляет 500 тысяч рублей, для «любителей» – 100 тысяч.

— У нас появилась идея провести в городе фестиваль цветов. Он будет популяризировать несколько идей. Первая из них — бережное отношение к городу. Напоминаю, что 2022 год мы объявили Годом бережного отношения к городу. Во-вторых, мы хотим показать горожанам, что у нас есть много предприятий, людей и организаций, которые владеют искусством флористики, дизайна. Мы попытаемся привлечь этих людей, чтобы публично показать их мастерство. Такие фестивали проходят в крупных городах России: в Екатеринбурге, Москве. Я думаю, это станет событием городского масштаба, – отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

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#жизнь #ЖКХ #конкурсы

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Комментарии
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  • Опустошитель

    Опустошитель
    2 дня назад

    Больше то некуда деньги девать

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 дня назад

    На ненужном фейерверке сэкономил) А тут целое лето будет красиво!

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