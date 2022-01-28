Анна Седокова показала свой роскошный особняк в Майами

До недавнего времени Анна и Янис жили в отеле, но потом решили, что им пора обзавестись собственным домом. Супруги сняли роскошный особняк с бассейном и стильным интерьером недалеко от центра Майами. В доме шесть спален, столько же ванных комнат, просторная кухня и гостиная. Особняк рассчитан на 12 гостей.

В своём блоге Седокова для сравнения показала фото панельной многоэтажки, в которой прошло её детство в Киеве. Анна отметила, что много трудилась, чтобы позволить себе жить в таком красивом месте.

Аренда особняка обходится певице почти в четыре миллиона рублей в месяц. При этом платить Анне, вероятно, придётся самой, ведь её муж пока безработный.

В прошлом году Тимма переехал в США в надежде получить новую работу. Недавно 29-летний спортсмен заключил контракт на месяц с баскетбольным клубом УНИКС, однако договор не был продлён.

Судя по всему, чтобы обеспечить себе роскошную жизнь в Майами, Седоковой пришлось продать квартиру в Москве, которую она купила в ипотеку. Недавно артистка рассказала подписчикам, что избавилась от недвижимости, потому что не захотела заниматься ремонтом.