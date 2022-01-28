Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
28 января 2022, 13:20 1

Анна Седокова показала свой роскошный особняк в Майами

Седокова и её безработный муж арендовали дом стоимостью четыре миллиона рублей в месяц

Анна Седокова показала свой роскошный особняк в Майами
Фото: ctnews.ru

Анна Седокова вместе с мужем баскетболистом Янисом Тиммой перебралась жить в США. На днях певица похвасталась роскошным домом, который они сняли в Майами. Аренда особняка обходится паре почти в четыре миллиона рублей в месяц. При этом платить Анне, скорее всего, придётся из своего кармана, ведь её муж пока сидит без работы, пишет «Комсомольская правда».

До недавнего времени Анна и Янис жили в отеле, но потом решили, что им пора обзавестись собственным домом. Супруги сняли роскошный особняк с бассейном и стильным интерьером недалеко от центра Майами. В доме шесть спален, столько же ванных комнат, просторная кухня и гостиная. Особняк рассчитан на 12 гостей.

В своём блоге Седокова для сравнения показала фото панельной многоэтажки, в которой прошло её детство в Киеве. Анна отметила, что много трудилась, чтобы позволить себе жить в таком красивом месте.

Аренда особняка обходится певице почти в четыре миллиона рублей в месяц. При этом платить Анне, вероятно, придётся самой, ведь её муж пока безработный.

В прошлом году Тимма переехал в США в надежде получить новую работу. Недавно 29-летний спортсмен заключил контракт на месяц с баскетбольным клубом УНИКС, однако договор не был продлён.

Судя по всему, чтобы обеспечить себе роскошную жизнь в Майами, Седоковой пришлось продать квартиру в Москве, которую она купила в ипотеку. Недавно артистка рассказала подписчикам, что избавилась от недвижимости, потому что не захотела заниматься ремонтом.

Просмотров всего: 908

#соцсети #финансы #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Первый муж Лады Дэнс запрещает бывшей жене общаться с детьми
Происшествия

Благовещенца осудили за продажу несуществующего холодильника
В России и мире

Валерия раскрыла свои секреты сохранения молодости
В России и мире 2

Ольга Кабо назвала причину развода с Николаем Разгуляевым
Комментарии
Показать все (1)
  • Алёна В.

    Алёна В.
    2 дня назад

    Больные, за 4 миллиона снимать жильё, не имея своего собственного...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь