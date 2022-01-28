Анна Седокова показала свой роскошный особняк в Майами
Седокова и её безработный муж арендовали дом стоимостью четыре миллиона рублей в месяц
Анна Седокова вместе с мужем баскетболистом Янисом Тиммой перебралась жить в США. На днях певица похвасталась роскошным домом, который они сняли в Майами. Аренда особняка обходится паре почти в четыре миллиона рублей в месяц. При этом платить Анне, скорее всего, придётся из своего кармана, ведь её муж пока сидит без работы, пишет «Комсомольская правда».
До недавнего времени Анна и Янис жили в отеле, но потом решили, что им пора обзавестись собственным домом. Супруги сняли роскошный особняк с бассейном и стильным интерьером недалеко от центра Майами. В доме шесть спален, столько же ванных комнат, просторная кухня и гостиная. Особняк рассчитан на 12 гостей.
В своём блоге Седокова для сравнения показала фото панельной многоэтажки, в которой прошло её детство в Киеве. Анна отметила, что много трудилась, чтобы позволить себе жить в таком красивом месте.
Аренда особняка обходится певице почти в четыре миллиона рублей в месяц. При этом платить Анне, вероятно, придётся самой, ведь её муж пока безработный.
В прошлом году Тимма переехал в США в надежде получить новую работу. Недавно 29-летний спортсмен заключил контракт на месяц с баскетбольным клубом УНИКС, однако договор не был продлён.
Судя по всему, чтобы обеспечить себе роскошную жизнь в Майами, Седоковой пришлось продать квартиру в Москве, которую она купила в ипотеку. Недавно артистка рассказала подписчикам, что избавилась от недвижимости, потому что не захотела заниматься ремонтом.
Просмотров всего: 908