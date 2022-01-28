В субботу в Приамурье ожидается солнечная погода
В некоторых районах будет ветрено
По информации Амурского гидрометцентра, в субботу, 29 января, на территории области осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, днём 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -22°С...-27°С, в отдельных районах до -35°С, днём -12°С...-17°С, по северу местами около -20°С.
В Тынде ясно и без осадков. Ночью температура воздуха -23°С, днём -19°С…-22°С. Ветер переменный, 5-11 метров в секунду.
В Свободном пасмурно, без осадков. Ночью температура воздуха -23°С, днём -16°С…-19°С. Ветер северо-западный, 4-10 метров в секунду.
В Шимановске переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха -23°С, днём -19°С. Ветер северо-западный, 4-8 метров в секунду.
В Райчихинске и Завитинске ясно и без осадков. Ночью температура воздуха -26°С, днём -20°С…-23°С. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.
В Архаре ясно, без осадков. Ночью температура воздуха -27°С, днём -20°С…-22°С. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.
В Зее облачно, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха -22°С, днём -13°С…-17°С. Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду.
В Белогорске переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха -27°С, днём -19°С…-21°С. Ветер северо-западный, до 8 метров в секунду, сообщает Gismeteo.
В Благовещенске ожидается погода без осадков, преимущественно ясная. Ветер северо-западный умеренный, днём до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -21°С...-23°С, днём -12°С...-14°С.
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