Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
28 января 2022, 13:35 0

В субботу в Приамурье ожидается солнечная погода

В некоторых районах будет ветрено

В субботу в Приамурье ожидается солнечная погода
Фото: pixabay.com

По информации Амурского гидрометцентра, в субботу, 29 января, на территории области осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, днём 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -22°С...-27°С, в отдельных районах до -35°С, днём -12°С...-17°С, по северу местами около -20°С.

В Тынде ясно и без осадков. Ночью температура воздуха -23°С, днём -19°С…-22°С. Ветер переменный, 5-11 метров в секунду.

В Свободном пасмурно, без осадков. Ночью температура воздуха -23°С, днём -16°С…-19°С. Ветер северо-западный, 4-10 метров в секунду.

В Шимановске переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха -23°С, днём -19°С. Ветер северо-западный, 4-8 метров в секунду.

В Райчихинске и Завитинске ясно и без осадков. Ночью температура воздуха -26°С, днём -20°С…-23°С. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

В Архаре ясно, без осадков. Ночью температура воздуха -27°С, днём -20°С…-22°С. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.

В Зее облачно, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха -22°С, днём -13°С…-17°С. Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду.

В Белогорске переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха -27°С, днём -19°С…-21°С. Ветер северо-западный, до 8 метров в секунду, сообщает Gismeteo.

В Благовещенске ожидается погода без осадков, преимущественно ясная. Ветер северо-западный умеренный, днём до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -21°С...-23°С, днём -12°С...-14°С.

Просмотров всего: 627

#погода

распечатать


Общество

Аномальное тепло в Амурской области: в Зее зацвела верба
Общество

В понедельник в Приамурье облачно, но без осадков
Общество

Последнее воскресенье января в Амурской области ожидается солнечным и слегка ветреным
Общество

В пятницу в некоторых районах Амурской области будет пасмурно
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь