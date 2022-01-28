Амурским перевозчикам продлили налоговые льготы

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Амурским предпринимателям, занятым в сфере пассажирских перевозок на городских, пригородных и междугородних маршрутах, продлили льготы по упрощённой системе налогообложения на 2022 год. Законопроект в первом чтении одобрили депутаты Законодательного собрания Амурской области.

Мера поддержки действует с 1 января 2022 года. Ставку по УСН для пассажироперевозчиков снизят с 6 % до 1 %, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15 % до 5 %, если за налоговую базу принят доход, уменьшенный на величину расходов.

— Данная мера была разработана нами по инициативе предпринимателей, работающих в данной сфере. В ходе встреч бизнесмены обозначали снижение пассажиропотока в период пандемии на 30-40 процентов. Продление налоговых льгот в этом году снизит налоговую нагрузку на пассажироперевозчиков, что позволит им направить дополнительные средства на ремонт и модернизацию транспорта, а также на приобретение дезинфицирующих средств. По примерным оценкам, данное решение сэкономит предпринимателям около 4,4 миллиона рублей, – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.

Внутригородскими и пригородными пассажирскими перевозками в Амурской области занимается 145 организаций. Ещё 23 компании работают на междугородних маршрутах.

Пониженные налоговые ставки по УСН в 2022 году продолжат действовать для ряда других отраслей, которые в полном объёме не восстановились от действия ограничительных мер пандемии. Льготы коснутся организаций в сфере спорта, культуры, общественного питания, туризма и гостиничного дела. Сохранены и двухлетние налоговые каникулы для впервые зарегистрированных предпринимателей, сообщает портал правительства Приамурья.

В конце прошлого года в Амурской области подняли ставку налога на имущество.