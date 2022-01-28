Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала о потере ребёнка

В личном блоге Николь сообщила, что суррогатная мама не смогла выносить ребёнка. По её словам, она решила честно показать свой путь к долгожданному малышу, поскольку после её рассказа кто-то задумался об ЭКО или суррогатном материнстве. Кузнецова надеялась, что всё будет хорошо, ведь всё было под наблюдением врачей. Однако им пришлось смириться с потерей.

Поначалу Николь решила распрощаться с мечтой снова стать мамой, но позже повторно обратилась в агентство. Она надеется, что ей всё же удастся воспитать третьего ребенка, поэтому попросила неравнодушных пожелать им удачи.

Экстрасенс рассказала, что агентство уже нашло для них другую суррогатную маму. По словам Кузнецовой, «это их последний малыш и последний шанс».