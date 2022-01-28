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28 января 2022, 12:38 0

Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала о потере ребёнка

Николь Кузнецова призналась, что суррогатная мама не смогла выносить их малыша

Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала о потере ребёнка
Фото: popcake.tv

Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова давно мечтала о третьем ребёнке. В декабре прошлого года она сообщила, что обратилась к услугам суррогатной мамы. Однако её планам не суждено было осуществиться. На днях медиум призналась, что они потеряли малыша, пишет «СтарХит».

В личном блоге Николь сообщила, что суррогатная мама не смогла выносить ребёнка. По её словам, она решила честно показать свой путь к долгожданному малышу, поскольку после её рассказа кто-то задумался об ЭКО или суррогатном материнстве. Кузнецова надеялась, что всё будет хорошо, ведь всё было под наблюдением врачей. Однако им пришлось смириться с потерей.

Поначалу Николь решила распрощаться с мечтой снова стать мамой, но позже повторно обратилась в агентство. Она надеется, что ей всё же удастся воспитать третьего ребенка, поэтому попросила неравнодушных пожелать им удачи.

Экстрасенс рассказала, что агентство уже нашло для них другую суррогатную маму. По словам Кузнецовой, «это их последний малыш и последний шанс».

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#дети #медицина #соцсети #шоу-бизнес

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