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28 января 2022, 12:47 0

В этом году «Аврора» будет обслуживать 36 маршрутов

В авиакомпании появится четыре новых самолёта

В этом году «Аврора» будет обслуживать 36 маршрутов
Фото: minvr.gov.ru

В четверг, 27 января, в Южно-Сахалинске под председательством Юрия Трутнева обсудили развитие дальневосточной авиакомпании «Аврора». Она, напомним, выполняет социально значимые рейсы. В 2022 году количество маршрутов увеличат до 36, также закупят новые самолёты.

— Перед авиакомпанией стоят достаточно амбициозные цели. В два раза должны быть увеличены объёмы перевозки пассажиров на Дальнем Востоке к 2025 году. Компания уже сейчас приносит пользу дальневосточникам. Вводятся новые авиамаршруты. Планируется обновить авиационный флот за счёт судов российского производства. В создании авиакомпании «Аврора» приняли участие все 11 регионов Дальнего Востока. Была проведена большая работа, – заметил на совещании Юрий Трутнев.

Авиакомпания выполняет программу социально значимых маршрутов. За четыре с половиной месяца 2021 года компания выполнила 1 934 рейса по 20 маршрутам, услугами воспользовались около 70 тысяч человек.

— В 2022 году программа социально значимых рейсов расширена до 36 маршрутов, за год будет выполнено более 7 тысяч рейсов, воспользоваться ими смогут до 250 тысяч пассажиров. По 27 направлениям рейсы выполняются уже сейчас. Рейсы по остальным девяти направлениям планируется запустить в рамках летнего расписания и начать продажи авиабилетов уже в феврале, – сообщил генеральный директор «Авроры» Константин Сухоребрик.

К тому же авиакомпания планирует обновить парк, в этом году купят четыре новых самолёта отечественного производства – Sukhоi SuperJet 100.

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#Дальний Восток #транспорт

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