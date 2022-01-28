В этом году «Аврора» будет обслуживать 36 маршрутов

— Перед авиакомпанией стоят достаточно амбициозные цели. В два раза должны быть увеличены объёмы перевозки пассажиров на Дальнем Востоке к 2025 году. Компания уже сейчас приносит пользу дальневосточникам. Вводятся новые авиамаршруты. Планируется обновить авиационный флот за счёт судов российского производства. В создании авиакомпании «Аврора» приняли участие все 11 регионов Дальнего Востока. Была проведена большая работа, – заметил на совещании Юрий Трутнев.

Авиакомпания выполняет программу социально значимых маршрутов. За четыре с половиной месяца 2021 года компания выполнила 1 934 рейса по 20 маршрутам, услугами воспользовались около 70 тысяч человек.

— В 2022 году программа социально значимых рейсов расширена до 36 маршрутов, за год будет выполнено более 7 тысяч рейсов, воспользоваться ими смогут до 250 тысяч пассажиров. По 27 направлениям рейсы выполняются уже сейчас. Рейсы по остальным девяти направлениям планируется запустить в рамках летнего расписания и начать продажи авиабилетов уже в феврале, – сообщил генеральный директор «Авроры» Константин Сухоребрик.

К тому же авиакомпания планирует обновить парк, в этом году купят четыре новых самолёта отечественного производства – Sukhоi SuperJet 100.