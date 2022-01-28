Футболист Павел Мамаев женился на подруге бывшей жены

В марте прошлого года Мамаев развёлся с женой, с которой они прожили восемь лет. Пара воспитывала общую дочь Алису, а также сына Аланы от предыдущего брака. После развода между бывшими супругами не раз возникали скандалы из-за алиментов и общения с детьми. Павел и Алана до сих пор продолжают судиться за нажитое в браке имущество.

В декабре Мамаев сделал предложение новой возлюбленной Надежде Санько, которая ранее была приятельницей Аланы. А в начале января стало известно, что Санько ждёт ребёнка от футболиста.

Алана ранее в своём блоге заявляла, что бывший муж не станет жениться на новой пассии. По её словам, она хорошо знает футболиста и считает, что он под разными предлогами будет оттягивать официальную регистрацию отношений.

Одна из подписчиц Аланы отметила, что Мамаев, возможно, следит за соцсетями бывшей жены и назло ей делает наоборот. Сама бывшая супруга спортсмена попыталась убедить поклонников, что специально его провоцировала и рада, что он поступил ответственно.

В последнее время на странице Аланы стали появляться снимки с первым мужем и отцом своего сына Александром Липовым. А сам Липовой недавно намекал, что готов завести ещё одного наследника с Аланой.