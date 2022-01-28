Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
28 января 2022, 12:00 1

Футболист Павел Мамаев женился на подруге бывшей жены

Павел Мамаев и блогер Надежда Санько сыграли свадьбу

Футболист Павел Мамаев женился на подруге бывшей жены
Фото: sportkp.ru

Футболист Павел Мамаев женился на блогере Надежде Санько, подруге его бывшей супруги Аланы. В декабре спортсмен сделал новой избраннице предложение, а в начале января стало известно о её беременности, пишет «Московский комсомолец».

В марте прошлого года Мамаев развёлся с женой, с которой они прожили восемь лет. Пара воспитывала общую дочь Алису, а также сына Аланы от предыдущего брака. После развода между бывшими супругами не раз возникали скандалы из-за алиментов и общения с детьми. Павел и Алана до сих пор продолжают судиться за нажитое в браке имущество.

В декабре Мамаев сделал предложение новой возлюбленной Надежде Санько, которая ранее была приятельницей Аланы. А в начале января стало известно, что Санько ждёт ребёнка от футболиста.

Алана ранее в своём блоге заявляла, что бывший муж не станет жениться на новой пассии. По её словам, она хорошо знает футболиста и считает, что он под разными предлогами будет оттягивать официальную регистрацию отношений.

Одна из подписчиц Аланы отметила, что Мамаев, возможно, следит за соцсетями бывшей жены и назло ей делает наоборот. Сама бывшая супруга спортсмена попыталась убедить поклонников, что специально его провоцировала и рада, что он поступил ответственно.

В последнее время на странице Аланы стали появляться снимки с первым мужем и отцом своего сына Александром Липовым. А сам Липовой недавно намекал, что готов завести ещё одного наследника с Аланой.

Просмотров всего: 1047

#соцсети #спорт

распечатать


Спорт

Юные благовещенские лыжники одержали первую победу в спартакиаде школьников Амурской области
Спорт

На льду Чигиринского водохранилища соревновались амурские и якутские гонщики
Спорт

На благовещенский турнир по киокушин каратэ собрались участники из других регионов
В России и мире

Валерия раскрыла свои секреты сохранения молодости
Комментарии
Показать все (1)
  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 дня назад

    Ещё одна уточка

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь