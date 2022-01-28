Самой перспективной для будущего своих детей родители российских школьников назвали IT-сферу

Минцифры России и Университет 2035 провели опрос среди родителей школьников 7-11 классов, чтобы узнать, какую сферу они считают наиболее перспективной для своих детей. Большинство выбрало IT-сферу, сообщили в правительстве.

За IT-сферу проголосовали 67 % опрошенных. На втором месте по популярности – технологии и промышленность, на третьем – медиа и коммуникации, на четвёртом и пятом – образование и искусство.

— Сфера информационных технологий – одна из наиболее активно развивающихся отраслей экономики. Наша задача – подготовить для неё квалифицированные кадры. Приятно видеть, что 67 процентов родителей школьников связывают их будущее с цифровой и IT-сферой. В прошлом году Минцифры совместно с Университетом 2035 запустили в 10 регионах пилотный проект по бесплатному обучению школьников современным языкам программирования. На данный момент курсы посещают 10 тысяч учеников. С этого года в рамках нового федпроекта «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли» мы масштабируем этот проект на всю страну. На бесплатные курсы смогут поступить 100 тысяч учащихся 8-11 классов. Согласно опросу, отдать на них детей готовы 82 процента родителей, – отметил зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

К тому же 80 процентов родителей считают, что количество школьных уроков информатики недостаточно. Некоторые из опрошенных намерены нанимать репетитора, отдавать ребёнка на курсы или помогать сдать экзамен самостоятельно. Наиболее актуальными выбрали языки программирования Python, JavaScript и С++.