В Свободном вандалы испортили баннеры с социальной рекламой

«Баннеры, конечно же, заменят, но осадок останется. Социальная реклама создается для того, чтобы мы с вами обратили внимание на самые насущные проблемы. Видимо, напоминание о здоровом образе жизни, заботе об экологии и любимых местах города не всем приходится по душе», – пишет svbnews.

Отмечается, что авторы сюжетов для этих баннеров – свободненские дети.

В комментариях жители сетуют на недостатки современного воспитания:

«Это наша действительность и наше будущее! Это наше образование и наше воспитание. Закончилось то время, когда учили создавать и ценить чей-то труд».

И цитируют классиков:

«Можно вытащить человека из грязи, но нельзя вытащить грязь из человека. Харпер Ли, “Убить пересмешника”».