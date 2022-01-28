В Свободном вандалы испортили баннеры с социальной рекламой
Испорченные полотна призывали горожан к здоровому образу жизни
В Свободном вандалы испортили баннеры с социальной рекламой, размещенные на остановках общественного транспорта. В инстаграм-паблике svbnews сообщили, что баннеры повесили около месяца назад.
«Баннеры, конечно же, заменят, но осадок останется. Социальная реклама создается для того, чтобы мы с вами обратили внимание на самые насущные проблемы. Видимо, напоминание о здоровом образе жизни, заботе об экологии и любимых местах города не всем приходится по душе», – пишет svbnews.
Отмечается, что авторы сюжетов для этих баннеров – свободненские дети.
В комментариях жители сетуют на недостатки современного воспитания:
«Это наша действительность и наше будущее! Это наше образование и наше воспитание. Закончилось то время, когда учили создавать и ценить чей-то труд».
И цитируют классиков:
«Можно вытащить человека из грязи, но нельзя вытащить грязь из человека. Харпер Ли, “Убить пересмешника”».
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