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28 января 2022, 11:45 3

Общий объём доходов Амурской области в 2021 году стал выше на 13 процентов

В минфине региона сравнили цифры прошлого года с 2020-м

Общий объём доходов Амурской области в 2021 году стал выше на 13 процентов
Фото: pixabay.com

Министерство финансов Амурской области опубликовало данные об общем объеме доходов консолидированного бюджета региона. По итогам 2021 года он составил 118,629 миллиарда рублей, что на 12,8 % (13,5 миллиарда рублей) больше, чем в 2020 году.

— Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета области составили 77,785 миллиарда рублей, что на 6,646 миллиарда рублей, или на 9,3 %, больше поступлений прошлого года, – пояснили в министерстве.

Наибольшая часть поступлений в бюджет региона, а именно 40,4 %, приходится на налог на доходы физических лиц (31,413 миллиарда рублей). Поступления за счёт налога на прибыль организаций составили 15,883 миллиарда рублей (или 20,4 % от всех поступлений). На третьем месте по доходности (15,7 %) находится налог на имущество организаций (12,226 миллиарда рублей). За счёт акцизов в бюджет региона поступило 4,243 миллиарда рублей (5,5 % от всех поступлений). Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), принёс в бюджет Приамурья 3,787 миллиарда рублей (4,9 %).

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#экономика

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 дня назад

    инфляция хорошо сыграла на бюджет

  • Алиса65

    Алиса65
    3 дня назад

    Налогодобывающая отрасль у нас развита достаточно хорошо. Физические лица платят со всего и за всё, даже за проценты с банковских вкладов.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 дня назад

    И тут же... Амурским перевозчикам продлили налоговые льготы

    Предприниматели смогут сэкономить больше четырёх миллионов рублей

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