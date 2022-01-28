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28 января 2022, 11:16 8

С февраля в России увеличится размер некоторых социальных выплат

Правительство проиндексировало федеральные социальные пособия

С февраля в России увеличится размер некоторых социальных выплат
Фото: pixabay.com

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении с 1 февраля размера ряда социальных выплат, пособий и компенсаций. Они станут больше на 8,4 %.

— Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объёме получали её, – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Индексация коснётся выплат, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, граждане, пострадавшие на производстве, а также некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В их числе единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью.

Кроме того, увеличится и размер материнского капитала на первого ребёнка – с 483,9 тысячи рублей до 524,5 тысячи рублей, а на второго и последующих детей – до 693,1 тысячи рублей.

Единый порядок индексации социальных выплат действует в России с 2018 года. Так, индексация происходит один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

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#соцзащита #финансы

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 дня назад

    сами поживите на такое пособие-через год на выборах мы вам всё припомним

  • Алиса65

    Алиса65
    3 дня назад

    Кто-то ещё верит в выборы? А в свете последних событий, до следующего года нужно ещё дожить...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    Алиса65, всякие кроненберги охотно верят. Ибо только за счёт этого и живут. Типа, что-то кому-то припоминают, пыжатся... А сами рвутся изо всех сил к кормушке! )))

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 дня назад

    Офис призывает за ЕР

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    Крон опять нагло врёт и передёргивает! Ты бы хоть людей постеснялся, что ли. )))

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 дня назад

    Офис всех чиновников обвинил в кормушке-надо его судить народным судом

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 дня назад

    Кроненберг, а где там "всех"?

    Он вас "обвинил" в тяге к кормушке))

    Эта... про самосуд))

    УК РФ Статья 330. Самоуправство

    1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, -

    наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

    2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, -

    наказывается принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 дня назад

    хорошо-тогда его обоссать и на мороз

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