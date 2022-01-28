С февраля в России увеличится размер некоторых социальных выплат

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении с 1 февраля размера ряда социальных выплат, пособий и компенсаций. Они станут больше на 8,4 %.

— Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объёме получали её, – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Индексация коснётся выплат, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, граждане, пострадавшие на производстве, а также некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В их числе единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью.

Кроме того, увеличится и размер материнского капитала на первого ребёнка – с 483,9 тысячи рублей до 524,5 тысячи рублей, а на второго и последующих детей – до 693,1 тысячи рублей.

Единый порядок индексации социальных выплат действует в России с 2018 года. Так, индексация происходит один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.