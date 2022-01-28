Марина Хлебникова готовит иск в суд против журналиста, снявшего её скрытой камерой

Накануне «Известия» в телеграм-канале опубликовали видеозапись, на которой Марина Хлебникова показала свою квартиру после пожара. Певица сообщила, что сотрудники МЧС провели уже вторую экспертизу помещения, в ближайшее время в квартире начнётся ремонт.

Вскоре после этого в своём Instagram Хлебникова возмутилась действиями журналиста, который пришёл к ней под видом сотрудника жилконторы. По её словам, это «абсолютно бесчеловечно».

Артистка заявила, что не давала согласия на съёмку и обнародование видеозаписи из своей квартиры, поэтому инцидентом уже занялись её юристы. Хлебникова отметила, что несколько лет назад решила стать непубличной персоной, потому что «устала от обмана и вмешательства в свою личную жизнь».

Директор певицы Данила Прайс рассказал, что представители певицы готовят сразу два судебных иска, но к редакции «Известий» обращаться напрямую не планируют. По его мнению, издание будет заявлять, что не знает этого человека. В первую очередь они хотят наказать виновного, который обманом проник в квартиру и сделал снимки, которые разошлись по интернету.

Также Прайс сообщил, что Хлебникову недавно вызывали в жилконтору по вопросам ремонта после пожара. Поэтому певица ничего не заподозрила и пустила в дом человека, который представился сотрудником этой организации.

Гендиректор «Известий» Владимир Тюлин заявил, что ему не было известно о ситуации с Хлебниковой. По его словам, он «не уверен, что ей это не привиделось».