Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
28 января 2022, 10:41 0

Марина Хлебникова готовит иск в суд против журналиста, снявшего её скрытой камерой

Журналист обманом проник в обгоревшую квартиру Хлебниковой

Марина Хлебникова готовит иск в суд против журналиста, снявшего её скрытой камерой
Фото: mk.ru

Марина Хлебникова вместе с юристами готовит иски в суд против журналиста, который обманом попал в её пострадавшую от пожара квартиру и вёл съёмку скрытой камерой. Певица заявила, что прийти под видом сотрудника жилконторы якобы для проверки жилья — «абсолютно бесчеловечно», сообщает «Газета.ru».

Накануне «Известия» в телеграм-канале опубликовали видеозапись, на которой Марина Хлебникова показала свою квартиру после пожара. Певица сообщила, что сотрудники МЧС провели уже вторую экспертизу помещения, в ближайшее время в квартире начнётся ремонт.

Вскоре после этого в своём Instagram Хлебникова возмутилась действиями журналиста, который пришёл к ней под видом сотрудника жилконторы. По её словам, это «абсолютно бесчеловечно».

Артистка заявила, что не давала согласия на съёмку и обнародование видеозаписи из своей квартиры, поэтому инцидентом уже занялись её юристы. Хлебникова отметила, что несколько лет назад решила стать непубличной персоной, потому что «устала от обмана и вмешательства в свою личную жизнь».

Директор певицы Данила Прайс рассказал, что представители певицы готовят сразу два судебных иска, но к редакции «Известий» обращаться напрямую не планируют. По его мнению, издание будет заявлять, что не знает этого человека. В первую очередь они хотят наказать виновного, который обманом проник в квартиру и сделал снимки, которые разошлись по интернету.

Также Прайс сообщил, что Хлебникову недавно вызывали в жилконтору по вопросам ремонта после пожара. Поэтому певица ничего не заподозрила и пустила в дом человека, который представился сотрудником этой организации.

Гендиректор «Известий» Владимир Тюлин заявил, что ему не было известно о ситуации с Хлебниковой. По его словам, он «не уверен, что ей это не привиделось».

Просмотров всего: 548

#СМИ #соцсети #суды #шоу-бизнес

распечатать


Общество

Выбор читателей за 30 января
Общество 4

Продавец киоска в Белогорске прищемила створкой окна руки проверяющим из полиции и администрации
Общество 6

Амурчане, устроившие поножовщину в баре Благовещенска, предстанут перед судом
Общество

Суд подтвердил решение УФАС о нарушениях при строительстве детского сада в Белогорске
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь