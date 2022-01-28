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28 января 2022, 10:57 0

Медотвод от вакцинации против коронавируса теперь можно оформить на Госуслугах

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин

Медотвод от вакцинации против коронавируса теперь можно оформить на Госуслугах
Фото: Амур.инфо

У россиян появилась возможность оформить медотвод от вакцинации против коронавируса и получить соответствующий сертификат на портале госуслуг. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, регламентирующее получение таких документов.

— Медицинские организации, выдавшие медотвод, будут направлять об этом сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а оттуда они поступят на портал госуслуг, – пояснили в пресс-службе правительства. – Сертификат о наличии противопоказаний к вакцинации будет отображаться в личном кабинете в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19», где также хранятся результаты ПЦР-тестов и исследований на наличие антител.

Отметим, что ранее Михаил Мишустин напоминал россиянам о том, что решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, основываясь на состоянии здоровья каждого конкретного человека. При этом всем остальным рекомендовалось пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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#COVID 19 #здоровье

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