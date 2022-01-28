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28 января 2022, 10:21 0

Благовещенская художница превращает фотографии Хэйхэ в сказочные истории

Анна Тюрина работает над проектом #китайясоскучилась

Благовещенская художница превращает фотографии Хэйхэ в сказочные истории
Фото: #китайясоскучилась

Благовещенская художница Анна Тюрина работает над созданием проекта #китайясоскучилась. В преддверии китайского Нового года Анна рассказала о том, как зародился и как продвигается проект.

— Я правда соскучилась! Я выхожу на набережную и слышу музыку с того берега Амура, чувствую запахи еды, мои собаки перелаиваются с собаками из Китая. Из этого и родился проект, – делится художник Анна Тюрина.

Некоторые работы выполнены в соавторстве с китайским фотографом из Хэйхэ Чжао Дун Лаем. Он поделился с художницей своими снимками, а она поселила на них своих героинь и сделала частью иллюстраций и вышивок.

На сегодняшний день готово уже около 30 работ, их можно найти в Instagram по хештегу #китай_я_соскучилась. Но художница не планирует останавливаться на достигнутом: она чувствует, что сказала ещё не всё, что хотела. После завершения проекта автор планирует провести выставку работ в Благовещенске и Хэйхэ.

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#культура

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