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28 января 2022, 10:43 3

В 2021 году в Амурской области построили на 45 % больше жилья, чем в 2020

В Амурстате рассказали, что за год в регионе появилось почти три тысячи новых квартир

В 2021 году в Амурской области построили на 45 % больше жилья, чем в 2020
Фото: pixabay.com

В главном статистическом ведомстве Приамурья собрали все данные по жилищному строительству в регионе в 2021 году. Так, в отчетный период построили и сдали в эксплуатацию 2 747 новых квартир, общая площадь которых составляет 226,3 тысячи квадратных метров.

В Амурстате также рассказали, что в 2021 году в области организациями всех форм собственности построено на 44,9 % жилья больше, чем в 2020. По данным ведомства, возросла и доля индивидуального жилищного строительства.

— Населением за счет собственных и заемных средств построено 918 квартир общей площадью 113,2 тысячи квадратных метров, или 165,4 % к уровню января-декабря 2020 года, – рассказали в Амурстате.

Отметим, что в 2020 году доля индивидуального домостроения составила 43,7 % от всей введённой жилой площади, а в 2021 году – 50 %.

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#недвижимость #строительство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 дня назад

    толку то-у кого появится 10 квартира-а кто то всю жизнь на аренду будет горбатиться

  • Undertaker

    Undertaker
    3 дня назад

    Газовикам ведомственное строят, местным валежник

  • Алиса65

    Алиса65
    3 дня назад

    Знаменитый российский парадокс - страна богатая, а народ бедный. Россия - страна неравных возможностей, страна, где люди потеряли доверие ко всему - к власти, к деньгам, к реформам, где нет гражданского общества, где четыре поколения людей за работу получают на порядок меньше, чем в Европе. Причём высокая квалификация не гарантия достатка, чего нет ни в одной стране мира, какие уж тут квартиры...

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