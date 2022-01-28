В 2021 году в Амурской области построили на 45 % больше жилья, чем в 2020

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В главном статистическом ведомстве Приамурья собрали все данные по жилищному строительству в регионе в 2021 году. Так, в отчетный период построили и сдали в эксплуатацию 2 747 новых квартир, общая площадь которых составляет 226,3 тысячи квадратных метров.

В Амурстате также рассказали, что в 2021 году в области организациями всех форм собственности построено на 44,9 % жилья больше, чем в 2020. По данным ведомства, возросла и доля индивидуального жилищного строительства.

— Населением за счет собственных и заемных средств построено 918 квартир общей площадью 113,2 тысячи квадратных метров, или 165,4 % к уровню января-декабря 2020 года, – рассказали в Амурстате.

Отметим, что в 2020 году доля индивидуального домостроения составила 43,7 % от всей введённой жилой площади, а в 2021 году – 50 %.