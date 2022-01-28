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28 января 2022, 10:00 2

Не только охотоведы, но и амурские тигры готовятся к переписи

В приморском центре защиты и реабилитации тигров поделились забавным видео

Не только охотоведы, но и амурские тигры готовятся к переписи
Фото: pixabay.com

В приморском центре «Амурский тигр» поделились видеороликом, снятым в Сихотэ-Алинском заповеднике. На кадрах видно, как крупный амурский тигр решил устроить «банный день».

— К сплошному учету амурского тигра готовятся не только люди, но и сами тигры. Надо быть при параде, когда придут считать, – сообщили в подписи к ролику специалисты центра.

Напомним, что с начала года в Амурской области проводят учёт амурских тигров. Подобные мероприятия проходят в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области.

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#животные #экология

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Комментарии
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  • DrDimon

    DrDimon
    3 дня назад

    Тигры готовятся к переписи охотоведов?

  • Алиса65

    Алиса65
    3 дня назад

    Видимо, судя по заголовку, будут переписывать и тех и других)

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