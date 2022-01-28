Лучший следователь страны работает в Амурской области

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Следователя управления МВД по Амурской области Павла Чередниченко признали лучшим в конкурсе как наиболее результативного сотрудника по количеству лично раскрытых преступлений, участию в их раскрытии и количестве лиц, привлечённых к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

Павел – следователь отделения по расследованию особо важных дел о преступлениях против собственности, совершённых с использованием IT-технологий. В прошлом году он раскрыл 22 уголовных дела, показав самый лучший результат среди конкурсантов.

Следователем Павел работает с 2019 года. Он окончил Амурский государственный университет и отслужил в армии. Как рассказал победитель, о такой работе он мечтал с детства, наблюдая за тем, как работает его мама-юрист. Вырос он в Якутии, но работать остался в Приамурье.

Около года Павел отработал в межмуниципальном отделе МВД России «Благовещенский», расследовав дела общеуголовной направленности. После его пригласили работать в следственное управление, где образовали новое специализированное отделение по борьбе с дистанционным мошенничеством.