Как в Благовещенске с пользой провести выходные

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Подходит к концу четвёртая неделя 2022 года, а значит, у амурчан есть прекрасная возможность интересно, весело и с пользой проводить январь. Редакция Амур.инфо подготовила для читателей афишу мероприятий на ближайшие выходные с 29 по 30 января.

Спорт

Жители Благовещенска в период с 25 по 29 января могут стать зрителями Всероссийского турнира городов по спортивной гимнастике на призы мэра города Благовещенска. В субботу, 29 января, соревнования гимнастов Дальнего Востока и Сибири начнутся в 09:00 на базе Амурской областной спортивной школы по адресу: улица Ленина, 46.

В период с 27 по 29 января состоится Кубок Благовещенска по волейболу. Финальные игры пройдут 29 января на спортплощадке базы «Динамо» с 12:00.

Открытый чемпионат и первенство города Благовещенска по бадминтону «Амурский волан-2021» пройдет с 28 по 30 января на базе спорткомплекса «Юность». В выходные начало соревнований запланировано на 09:00.

Открытый чемпионат города Благовещенска по дартсу пройдёт в субботу, 29 января, (с 09:00, одиночный разряд) и в воскресенье, 30 января (с 09:30, парный разряд).

В субботу, 29 января, на Чигиринском водохранилище пройдёт второй этап традиционного открытого чемпионата города Благовещенска по зимним ледовым автомобильным гонкам 2022 года. В 11:00 запланировано открытие чемпионата, а в 12:00 – начало заездов.

В воскресенье, 30 января, в 11:00 начнётся II Турнир городов ДФО по тяжелой атлетике, памяти мастера спорта СССР Анатолия Ельчанинова. Состязание пройдёт на базе спортивного комплекса «Олимп» (улица Октябрьская, 173/1).

Студенческий вечер в Выставочном зале

В субботу, 29 января, в 16:00 учащиеся Амурского колледжа искусств и культуры в современном арт-пространстве Выставочного зала покажут свои творческие номера в программе «Студенческие фантазии». Вечер приурочен ко Дню студента.

Мастер-классы

В воскресенье, 30 января, в 14:00 в Выставочном зале пройдет мастер-класс «Искусство керамики».

В субботу, 29 января, в музее «Дом Котельникова» в 16:00 можно будет посетить мастер-класс по рисованию углём и гуашью «Зимние мотивы».

Квест

В воскресенье, 30 января, в 12:00 в музее «Дом Котельникова» организуют квест «Тайна купеческого дома» (9+).

Выставки

В субботу, 29 января, в Амурском областном краеведческом музее имени Новикова-Даурского в 13:00 стартуют сразу три мероприятия:

«Путь навстречу» (экскурсия по выставке «Путь навстречу. Золотое кольцо») (6+);

Культурно-образовательная программа «Этночас ровно в час»: «Эмкэ – эвенкийская колыбель» (интерактивное мероприятие и мастер-класс) (6+);

Культурно-образовательная программа «Этночас ровно в час»: «Сказки Эльги» (эвенкийские сказки + мастер-класс по изготовлению игрушки) (6+).

Там же в 15:00 (и в субботу, и в воскресенье) можно будет посетить обзорную экскурсию по экспозиции и выставочным залам «Знакомьтесь, музей!» (12+).

В воскресенье, 30 января, в 12:00 в Амурском областном краеведческом музее пройдут две экскурсии: «Путь навстречу» (6+) и «Искусство стран Востока» (6+). В 14:00 начнётся экскурсия по выставке «Путь навстречу. Золотое кольцо» (0+) для детей от 4 до 8 лет и мастер-класс по рисованию.

В Выставочном зале Благовещенска в воскресенье, 30 января, в 14:00 можно будет посмотреть выставку «Госпожа графика».

В музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова можно посетить выставку «В гостях у Мастера» (12+). Начало в субботу, 29 января, в 11:00 и 14:00, в воскресенье, 30 января, в 14:00. Тематическая экскурсия по выставке «Живопись Александра Тихомирова» (12+) начнётся в 11:00 в воскресенье, 30 января.

В музее «Дом Котельникова» в субботу, 29 января, в 11:00 и 18:00 пройдёт обзорная экскурсия «Из истории купеческого быта конца XIX – начала XX веков» (6+). Там же в субботу пройдёт ещё два интерактивных мероприятия: в 12:00 «Путешествие сквозь время: купеческие нравы, быт и этикет» (6+) и в 15:00 «Фанты, рифмы, пузеля…» (6+). В воскресенье, 30 января, здесь пройдут экскурсии «Из истории купеческого быта конца XIX – начала XX веков» (6+), в 11:00 и 18:00, и «Традиции чаепития в купеческом доме» в 16:00.

В новом здании АОДНТ (улица Горького, 129) можно посетить выставку «Магия куклы». Кстати, экспозиция будет доступна только до 31 января. В Амурской областной научной библиотеке имени Муравьёва-Амурского завершает свою работу выставка «О казаках амурских». Окончание её работы также 31 января.

Театр

В Амурском областном театре драмы вниманию зрителей в субботу, 29 января, представят иронический детектив в 2-х действиях «Восемь любящих женщин» (16+), а в воскресенье, 30 января, юные зрители смогут посмотреть сказку «Щелкунчик» (0+) в 12:00. Вечером в 18:00 представят комедию плаща и шпаги в двух действиях «Рыцарские страсти» (12+).

В субботу, 29 января, в Амурском театре кукол, в 11:00 покажут оригинальное кукольное представление «Секрет» (0+), а вечером в 17:00 юные зрители смогут посмотреть постановку по мотивам поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри» (12+). В воскресенье, 30 января, зрителям театра представят «Сказку о храбром ягненке» (3+).

Важно

Напоминаем, что посещение культурных и спортивных организаций возможно только при предъявлении QR-кода и соблюдении масочного режима. Отметим, что некоторые из культурных мероприятий платные.