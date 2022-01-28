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28 января 2022, 09:18 0

Результаты экспресс-теста на COVID-19 можно будет получить на госуслугах

Нововведение коснётся жителей отдалённых и труднодоступных территорий

Результаты экспресс-теста на COVID-19 можно будет получить на госуслугах
Фото: ria.ru

25 января 2022 года состоялось заседание Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на котором правительство Российской Федерации утвердило постановление о доступности результатов экспресс-теста на коронавирус на портале «Госуслуги».

Услуга будет доступна для жителей отдалённых и труднодоступных территорий в личном кабинете на сайте госуслуг.

Информация будет включена в раздел «Сведения об иммунизации COVID-19», наряду с QR-кодом и сертификатом о вакцинации, перенесённом заболевании и результатами ПЦР-теста и тестов на антитела.

Медицинские организации, работающие в труднодоступных и отдалённых местностях, в которых нет возможности оперативно доставить материалы в лабораторию, будут передавать сведения о результатах экспресс-тестов в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора.

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#COVID 19 #здоровье #медицина #российская власть

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