Результаты экспресс-теста на COVID-19 можно будет получить на госуслугах
Нововведение коснётся жителей отдалённых и труднодоступных территорий
25 января 2022 года состоялось заседание Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на котором правительство Российской Федерации утвердило постановление о доступности результатов экспресс-теста на коронавирус на портале «Госуслуги».
Услуга будет доступна для жителей отдалённых и труднодоступных территорий в личном кабинете на сайте госуслуг.
Информация будет включена в раздел «Сведения об иммунизации COVID-19», наряду с QR-кодом и сертификатом о вакцинации, перенесённом заболевании и результатами ПЦР-теста и тестов на антитела.
Медицинские организации, работающие в труднодоступных и отдалённых местностях, в которых нет возможности оперативно доставить материалы в лабораторию, будут передавать сведения о результатах экспресс-тестов в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора.
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