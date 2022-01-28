Результаты экспресс-теста на COVID-19 можно будет получить на госуслугах

Услуга будет доступна для жителей отдалённых и труднодоступных территорий в личном кабинете на сайте госуслуг.

Информация будет включена в раздел «Сведения об иммунизации COVID-19», наряду с QR-кодом и сертификатом о вакцинации, перенесённом заболевании и результатами ПЦР-теста и тестов на антитела.

Медицинские организации, работающие в труднодоступных и отдалённых местностях, в которых нет возможности оперативно доставить материалы в лабораторию, будут передавать сведения о результатах экспресс-тестов в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора.