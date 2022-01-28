В России введут штрафы за переводы организаторам азартных игр

Согласно принятым в третьем чтении поправкам в Кодексе об административных правонарушениях за приём платежей в пользу организаторов нелегальных лотерей, онлайн-казино и букмекерских контор банки, платёжных агентов, операторов связи и почтовых операторов теперь будут наказывать, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

Платёжных агентов и операторов связи за нарушение запрета на приём таких платежей будут штрафовать. Так, должностным лицам придётся заплатить от 100 до 500 тысяч рублей, юрлицам – 25-40 % от суммы принятого платежа, но не менее 5 миллионов рублей. Банки же, которые не откажут в проведении такого перевода, заплатят от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.