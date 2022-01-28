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28 января 2022, 08:58 1

В России введут штрафы за переводы организаторам азартных игр

Для юрлиц штраф составит не менее 5 миллионов рублей

В России введут штрафы за переводы организаторам азартных игр
Фото: pixabay.com

Согласно принятым в третьем чтении поправкам в Кодексе об административных правонарушениях за приём платежей в пользу организаторов нелегальных лотерей, онлайн-казино и букмекерских контор банки, платёжных агентов, операторов связи и почтовых операторов теперь будут наказывать, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

Платёжных агентов и операторов связи за нарушение запрета на приём таких платежей будут штрафовать. Так, должностным лицам придётся заплатить от 100 до 500 тысяч рублей, юрлицам – 25-40 % от суммы принятого платежа, но не менее 5 миллионов рублей. Банки же, которые не откажут в проведении такого перевода, заплатят от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

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#закон #финансы

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Комментарии
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  • Мавр1

    Мавр1
    2 дня назад

    Для начала запретили бы рекламу этих БукКонтор, а то с каждого утюга орёр- винлайн и т.д. Тошнит от этого уже. В Сети ни один ролик, ни один фильм без такой рекламы не возможно посмотреть. Следом ещё и Дюрекс!!! Такое ощущение что последним они подписываются кто они!!!

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