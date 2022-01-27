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27 января 2022, 18:13 0

В Амурской области зафиксирован 151 новый случай коронавируса

За сутки скончались три пациента

В Амурской области зафиксирован 151 новый случай коронавируса
Фото: pixabay.com

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, в регионе 27 января выявлен 151 новый случай COVID-19.

— Из них не привиты против COVID-19 118 человек. Темп прироста за последние сутки – 0,3 %. У 126 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (83 %), у 25 – в виде пневмонии (17 %), – уточняют в ведомстве.

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, в регионе за те же сутки умерли три человека, выздоровел 471 пациент.

С момента начала пандемии в Приамурье зафиксировано 58 709 случаев коронавируса. Выздоровел 57 321 пациент, 650 – умерли.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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