В Амурской области зафиксирован 151 новый случай коронавируса

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, в регионе 27 января выявлен 151 новый случай COVID-19.

— Из них не привиты против COVID-19 118 человек. Темп прироста за последние сутки – 0,3 %. У 126 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (83 %), у 25 – в виде пневмонии (17 %), – уточняют в ведомстве.

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, в регионе за те же сутки умерли три человека, выздоровел 471 пациент.

С момента начала пандемии в Приамурье зафиксировано 58 709 случаев коронавируса. Выздоровел 57 321 пациент, 650 – умерли.