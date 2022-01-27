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27 января 2022, 17:55 1

Полиция Благовещенска ищет воров, попавших на скрытую камеру

Мужчины, снятые на видео, находились в торговом зале в момент совершения кражи

Полиция Благовещенска ищет воров, попавших на скрытую камеру
Фото: управление МВД по Амурской области

25 января благовещенские полицейские приняли заявление о краже от персонала спортивного магазина.

Изучив видео с камер, расположенных в торговом зале, правоохранители сделали вывод, что к похищению товара могут быть причастны несколько граждан, заходивших в магазин в определенное время.

Как предполагается, кто-то из снятых на видео мужчин пришёл в торговую точку и похитил товар, выбрав момент, пока за ним не наблюдают.

Ущерб, выявленный в ходе ревизии, составил 34 тысячи рублей, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Опустошитель

    Опустошитель
    3 дня назад

    Амурская область-спортивная!

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