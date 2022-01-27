Участок трассы Благовещенск – Свободный сдадут в 2022 году досрочно

Перед губернатором Амурской области подрядчики отчитались о модернизации участка автодороги Благовещенск – Свободный. В планах досрочно закончить ремонт в 2022 году.

В декабре 2020 года ГКУ «Амурупрадор» заключил контракт на реконструкцию участка автодороги с АО «Асфальт». Согласно контракту работы должны завершиться в 2024 году. В текущем году подрядчик планирует усилить мощности и досрочно завершить работы.

— Большие проекты ведутся у нас благодаря федеральной поддержке. Такие мероприятия, как реконструкция дорог и мостов, включают в себя не только восстановление несущей способности проезжей части, но и меры с точки зрения обеспечения условий безопасности на участках со сложным рельефом, сниженным обзором видимости. На дороге Благовещенск – Свободный ведётся серьёзный комплекс работ, на объекте выполнен монтаж большого количества искусственных сооружений, устраиваются нагорные канавы для отвода воды, проведена разработка сопки, что дает расширенный угол видимости водителю, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Техническая готовность модернизируемого участка автодороги на данный момент составляет 45 процентов. Ремонтируется участок с 47 по 63 километры. Ведутся работы по устройству 31 металлической водопропускной трубы и технических устройств для водоотведения с целью исключения подмывов и размывов. Реконструкция земляного полотна выполнена более чем наполовину.

— Трасса Благовещенск – Свободный вызывает серьёзную тревогу по аварийности и тяжести последствий ДТП. Основные причины – несоблюдение скоростного режима и выезд на встречную полосу, все эти нарушения говорят об отсутствии дисциплины водителей. Невозможно сделать дороги абсолютно безопасными, там, где дорожные условия улучшаются, сразу же появляются лихачи. В этом году участок готовится к досрочной сдаче. По контракту завершение работ – в 2024 году, но сейчас подрядчик «Асфальт» усиливает объект рабочим составом и строительной техникой. Параллельно минтранс области готовит проекты на реконструкцию следующих участков, – отметил глава Приамурья Василий Орлов.

В 2022 году будет закончено благоустройство основания земляного полотна и будут завершены все укрепительные работы. Уже в конце лета подрядчик начнёт укладку асфальтобетонного покрытия и обустройство дороги.

Все работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».