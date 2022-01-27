Помощница Эдиты Пьехи заявила, что внук певицы уже три года не навещает её

Помощница Эдиты Пьехи Нина Чувашова заявила, что Стас уже три года не навещал бабушку. Более того, два года назад Пьеха-младший перестал звонить Эдите Станиславовне. По словам помощницы, он ничего не знает о том, как сейчас живёт певица, что его совсем не украшает.

Недавно стало известно, что Эдита Пьеха перестала выходить из дома. Артистка живёт в загородном доме под Петербургом и почти ни с кем не видится. Певица несколько лет назад перенесла операцию на коленях, после которой так и не смогла полностью восстановиться.

Нина Чувашова подтвердила эту информацию. По её словам, здоровье Эдиты Станиславовны не вызывает серьёзных опасений, но певица всё время проводит дома и редко выходит на улицу.

Стас Пьеха — сын единственной дочери певицы Илоны Броневицкой. В детстве Стас ездил с бабушкой на гастроли, в то время как мать занималась своей карьерой. После развода родителей Пьеха-младший несколько лет прожил в интернате, поскольку мама с бабушкой постоянно были в разъездах.

В 2017 году в одном из интервью Стас заявил, что мать в детстве уделяла ему слишком мало внимания, поэтому с 15 лет он страдал от алкогольной зависимости. По его словам, излечиться от алкоголизма он смог только через 20 лет. Кроме того, Пьеха-младший признался, что принимал наркотики. Только после того, как в 34 года у него произошёл инфаркт, Стас смог избавиться от наркозависимости.