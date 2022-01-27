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27 января 2022, 17:00 0

Художница из Читы переделала логотипы вузов Дальнего Востока

Логотипы она связала с «тотемными животными» и ведущими профессиями региона

Художница из Читы переделала логотипы вузов Дальнего Востока
Фото: @amsu.official

Переделанные логотипы появились в интернете на День студента, 25 января. Художница видоизменила логотипы ведущих дальневосточных вузов – ДВФУ, АмГУ, ЗабГУ и других.

«К каждому региону прикреплено своё "тотемное животное" и ведущая профессия. В Забайкалье это манул-горняк, в Приморье – тигр-нанотехнолог, в Бурятии – волк-экскурсовод, в Амурской области – журавль-космонавт. Я сейчас заканчиваю педагогическое образование в сфере изобразительного искусства. Вузы открыты – поступайте. На первое, второе и третье образование. Считаете, что нужна новая профессия? Перепрофилируйся!» – призвала художница.

По словам художницы, переделанные логотипы основаны на оригинальных и имеют шуточный характер.

Художница пожелала остаться неизвестной, свои работы она прислала в читинский паблик. Сами работы получили массовый отклик от подписчиков. Многие пользователи стали представлять логотипы своих вузов под данную тематику.

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#Дальний Восток #студенты #образование

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