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27 января 2022, 16:38 25

Министр сельского хозяйства Амурской области рассказал, почему поднялись цены на овощи

Больше всего подорожала белокочанная капуста

Министр сельского хозяйства Амурской области рассказал, почему поднялись цены на овощи
Фото: amurobl.ru

Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков рассказал, из-за чего взлетели цены на овощи, а также что будут делать органы власти, чтобы решить данную проблему, сообщает правительство Приамурья.

Министр отметил, что самый большой скачок цены оказался на белокочанную капусту – по отношению к январю прошлого года овощ подорожал более чем на 100 %. Цена на морковь поднялась на 92,5 %, на картофель – на 73,4 %. Однако цены в торговых сетях и фермерских рынках отличаются. Также на ценообразование влияет подготовка продукта к продаже.

— В частности, вымытые овощи стоят дороже, упакованные или калиброванные тоже. Исходя из того, как готовят продукт к продаже, и зависит, в том числе, его цена. Сегодня мы видим, что цена на один и тот же продукт в магазине и на рынке может отличаться практически в два раза, – прокомментировал Олег Турков.

Цена на овощи в основном выросла из-за паводка, который произошёл летом прошлого года. Хозяйства затопило, часть урожая просто погибла, в частности, это касается картофеля. Кроме того, на 30 % подорожали семена, удобрения и средства защиты растений, поднялась цена и на топливо, также необходимо индексировать зарплаты работников.

— Это и способствует росту цен в 30-40 % у фермеров. Он объективно обоснован и, по нашему мнению, не подвергается сомнению. Но даже с учётом роста цен у фермеров на картофель и овощи в магазинах эта продукция предлагается гораздо дороже. Для того чтобы этого не было, необходимо увеличить объемы выращивания овощей и картофеля, – отмечает министр.

Чтобы решить данные проблемы, в регионе собираются увеличить посевные площади под картофель и овощи, а также построить овощехранилища. Фермерам, которые займутся выращиванием данной сельхозпродукции, окажут меры поддержки.

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#областная власть #сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
Показать все (25)
  • Noir

    Noir
    3 дня назад

    Все намного проще, конкурентные поставки из Китая ограничены, по-этому можно просто поднимать цены, а причин придумать много можно (кстати, при ЧС крупным фермерам государство компенсирует убытки, по-этому объективной причиной такого большого подорожания это не может быть, все остальные приведенные причины можно применить к любому производству в России).

  • Алиса65

    Алиса65
    3 дня назад

    Странная страна Россия - с/х нет практически, а министр со министерством есть...

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    3 дня назад

    А как же инфляция 8,39% о которой не так давно отчитался Амурстат. До министра не довели, какие нужно говорить цифры?

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    3 дня назад

    Это у министра с/х КНР спрашивать надо,а не у Туркова.

  • inoy

    inoy
    3 дня назад

    думаю это человек не ощутит роста цен...

  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 дня назад

    Читал вчера в другом СМИ. Есть логика. Надо возвращаться к своему огороду.

  • Myxira

    Myxira
    3 дня назад

    Ну да, капусту отмыли и откалибровали до 114 рублей за кг)))

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 дня назад

    и это министр?

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 дня назад

    Раньше, за садовые участки царапались... Сейчас - расслабились, хорошо жить стали.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 дня назад

    Кроненберг 52 минуты назад

    и это министр?

    ////

    это бизнесмен в шкуре министра.

  • капрал

    капрал
    3 дня назад

    И это министр??? А проанализировать ситуацию осенью никак было? То, что урожай будет в разы ниже разве тогда видно не было? Почему не были произведены закупки в соседних регионах? В том же Китае? Зачем такие министры сидят в министерствах? А предпринимателям то как хорошо - и помощь получили, и на выросшей цене затраты отбили! Все в плюсе, кроме простых работяг!

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 дня назад

    Также на ценообразование влияет подготовка продукта к продаже.В частности, вымытые овощи стоят дороже.

    Кто бы мог подумать.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 дня назад

    Большой скачок цены оказался на белокочанную капусту – по отношению к январю прошлого года овощ подорожал более чем на 100 %. Цена на морковь поднялась на 92,5 %, на картофель – на 73,4 %.

    Так вроде Владимир Владимирович говорил, что пенсии индексирует выше уровня инфляции. На 8,6 %. Как это соотносится с выступлением товарища министра из Амурской области. Получается Владимира Владимировича не сочли нужным поставить в известность о росте цен на сельхозпродукцию в сельскохозяйственном регионе России на 70-100%?

    "Сталин молча курит трубку, Сталин тихо спрашивает: "Кто совершил это вредительство? Эту идеологическую диверсию?"

  • кержак

    кержак
    3 дня назад

    ...чота вспомнилось..."коселек,коселек...какой коселек?"...)))

  • slaval

    slaval
    3 дня назад

    Зачем такое министерство сх нужно. Все это можно было спрогнозировать. И уже в конце лета и осенью организовать поставки сх продукции из других регионов. заполнить офощехранилища. А ссылаться на "мокрого" каждый горазд. Что он не сказал что это его вина напрямую исходя из должностных обязанностей.

  • Spawn

    Spawn
    3 дня назад

    "увеличить посевные площади под картофель и овощи"... интересно, как это решит проблемы паводков и последующего очередного роста цен на картофель и овощи...

  • slaval

    slaval
    3 дня назад

    С другой стороны недостатка в капусте и картошке нет. Значит офощехранилища заполнены. Соответственно озвученная причина выдуманная, и цены подняли умышленно. В том числе несмотря на компенсации и другие преференции сх производителям. "Щ"уки если коротко.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    3 дня назад

    "— Это и способствует росту цен в 30-40 % у фермеров. Он объективно обоснован и, по нашему мнению, не подвергается сомнению. Но даже с учётом роста цен у фермеров на картофель и овощи в магазинах эта продукция предлагается гораздо дороже. Для того чтобы этого не было, необходимо увеличить объемы выращивания овощей и картофеля, – отмечает министр".

    Турков, сам-то понял, что сказал?

    Зачем торговле закупать у фермеров больше продукции, если можно просто поднять цены, что торговля и делает. Мы же покупаем продукцию не у фермеров, а у торговцев, они, а не власть, определяют уровень цен. Если сделать, как советует Турков, произойдёт "перепроизводство". А как в капиталистическом обществе поступают с продукцией для поддержания цен? Правильно, её уничтожают. Турков, где твои знания по основам экономики, ты же сам руководил производством продукции на птицефабрике. Как ты влиял на снижение цен на эту продукцию в магазинах?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    "Алиса65

    Странная страна Россия - с/х нет практически, а министр с министерством есть..."

    Причём не только в стране, но и в каждом регионе тоже!

    Зато у нас есть сто сортов колбасы! )))

  • Myxira

    Myxira
    3 дня назад

    Sergey Nifashev 13 часов назад: "Раньше, за садовые участки царапались... Сейчас - расслабились, хорошо жить стали"

    Звезду графу Суворову, а Нифашеву - звание Почетного совка, заслуженно.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 дня назад

    ...ГОРЖУСЬ!!!

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 дня назад

    ...Если что, полный погреб (впрочем, уже прилично съели, но до сих пор в избытке) картофеля, капусты (квашеной), моркови, лука, свеклы, тыква. Овощные и ягодные консервы (помидоры, огурцы, салаты). Всё сами вырастили. Цены на эту продукцию не волнуют.

  • Myxira

    Myxira
    2 дня назад

    Sergey Nifashev 6 часов назад: "...ГОРЖУСЬ!!!"

    Похвально, но: ваше хобби - это ваше хобби.

  • КоВВ

    КоВВ
    1 день назад

    Цены в 3 раза выше на овощи и фрукты, чем на западе.. В Анапе на рынке Восточный вчера помидоры 100, перец болгарский 130, яблоки 60, мандарины 60,картофель, свекла, морковь все по 40-45. Вам бы, бездельникам, свалить обратно на Амурский бройлер обоим да заняться высиживанием яиц нового сорта - орловбройлер. Бла бла блашники. Есть конечно у кого учиться.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    1 день назад

    Благовещенск близок к природе - ну, и надо это разумно использовать! Во всех смыслах, польза! И по части спасения от гиподинамии. И по части пребывания на свежем воздухе. И по части качественного питания. И по части "денежной" выгоды.

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