Министр сельского хозяйства Амурской области рассказал, почему поднялись цены на овощи

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Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков рассказал, из-за чего взлетели цены на овощи, а также что будут делать органы власти, чтобы решить данную проблему, сообщает правительство Приамурья.

Министр отметил, что самый большой скачок цены оказался на белокочанную капусту – по отношению к январю прошлого года овощ подорожал более чем на 100 %. Цена на морковь поднялась на 92,5 %, на картофель – на 73,4 %. Однако цены в торговых сетях и фермерских рынках отличаются. Также на ценообразование влияет подготовка продукта к продаже.

— В частности, вымытые овощи стоят дороже, упакованные или калиброванные тоже. Исходя из того, как готовят продукт к продаже, и зависит, в том числе, его цена. Сегодня мы видим, что цена на один и тот же продукт в магазине и на рынке может отличаться практически в два раза, – прокомментировал Олег Турков.

Цена на овощи в основном выросла из-за паводка, который произошёл летом прошлого года. Хозяйства затопило, часть урожая просто погибла, в частности, это касается картофеля. Кроме того, на 30 % подорожали семена, удобрения и средства защиты растений, поднялась цена и на топливо, также необходимо индексировать зарплаты работников.

— Это и способствует росту цен в 30-40 % у фермеров. Он объективно обоснован и, по нашему мнению, не подвергается сомнению. Но даже с учётом роста цен у фермеров на картофель и овощи в магазинах эта продукция предлагается гораздо дороже. Для того чтобы этого не было, необходимо увеличить объемы выращивания овощей и картофеля, – отмечает министр.

Чтобы решить данные проблемы, в регионе собираются увеличить посевные площади под картофель и овощи, а также построить овощехранилища. Фермерам, которые займутся выращиванием данной сельхозпродукции, окажут меры поддержки.