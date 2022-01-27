В Амурской области разработан закон для борьбы с подростковой токсикоманией

Амурские парламентарии приняли в первом чтении закон, который предусматривает ограничение продажи детям товаров со сжиженным углеводородным газом. Инициатором разработки и принятия законопроекта выступила областная прокуратура.

Сниффинг – относительно новая форма подростковой токсикомании. После принятия закона будет запрещена продажа детям любых газовых резервуаров и приборов, начиная от зажигалок.

Вещества, используемые для вдыхания, вызывают различные нарушения в центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах, также возможны проблемы с сердцем, вплоть до внезапной смерти.

— Вопросы защиты детства у нас стоят на особом контроле, им уделяется всегда повышенное внимание. Законопроект был рассмотрен на профильных комитетах, и депутаты пришли к выводу, что он очень актуален. Нам важно уберечь детей от этой пагубной привычки и от жутких последствий, которые она вызывает, – заметил Константин Дьяконов, председатель Законодательного собрания Амурской области.

Случаи вдыхания подростками паров газа, входящих в состав бытовых приборов, отмечены в Благовещенске, Свободном, Белогорске и ряде других мест.

Также в первом чтении парламентариями был одобрен закон, который устанавливает административную ответственность за продажу детям товаров, содержащих бытовой газ.

Штраф, предусмотренный для граждан, составляет от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей и для юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба амурского заксобрания.