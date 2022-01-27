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27 января 2022, 16:20 6

В Амурской области разработан закон для борьбы с подростковой токсикоманией

Будет введён запрет на продажу газовых баллончиков и зажигалок детям

В Амурской области разработан закон для борьбы с подростковой токсикоманией
Фото: pixabay.com

Амурские парламентарии приняли в первом чтении закон, который предусматривает ограничение продажи детям товаров со сжиженным углеводородным газом. Инициатором разработки и принятия законопроекта выступила областная прокуратура.

Сниффинг – относительно новая форма подростковой токсикомании. После принятия закона будет запрещена продажа детям любых газовых резервуаров и приборов, начиная от зажигалок.

Вещества, используемые для вдыхания, вызывают различные нарушения в центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах, также возможны проблемы с сердцем, вплоть до внезапной смерти.

— Вопросы защиты детства у нас стоят на особом контроле, им уделяется всегда повышенное внимание. Законопроект был рассмотрен на профильных комитетах, и депутаты пришли к выводу, что он очень актуален. Нам важно уберечь детей от этой пагубной привычки и от жутких последствий, которые она вызывает, – заметил Константин Дьяконов, председатель Законодательного собрания Амурской области.

Случаи вдыхания подростками паров газа, входящих в состав бытовых приборов, отмечены в Благовещенске, Свободном, Белогорске и ряде других мест.

Также в первом чтении парламентариями был одобрен закон, который устанавливает административную ответственность за продажу детям товаров, содержащих бытовой газ.

Штраф, предусмотренный для граждан, составляет от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей и для юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба амурского заксобрания.

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#закон #заксобрание #криминал

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    3 дня назад

    Ещё запретите закладки с наркотой, которые школиё активно выкупает и раздувает.

  • Tуман

    Tуман
    3 дня назад

    Своевременный законопроект

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    3 дня назад

    Теперь фраза "сынок, сбегай в магаз, у нас закончился газ в плитке" будет преступлением. Я бы лучше запретил употреблять сильнодействующие одурманивающие препараты в госдуме. А то что ни закон, так безумный высер.

  • inoy

    inoy
    3 дня назад

    по насваю сделайте рейды хотя-бы

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 дня назад

    inoy, Амурские парламентарии должны это делать?!)))

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 дня назад

    Законопроект был рассмотрен на профильных комитетах, и депутаты пришли к выводу, что он очень актуален ... заметил Константин Дьяконов, председатель Законодательного собрания Амурской области.

    Вот в таких, казалось бы, простых словах кроется забота о подрастающем поколении, да и в целом, что там таить, о народе Амурской области, его здоровье и благах. Спасибо.

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