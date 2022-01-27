Юлия Паршута и Марк Тишман сообщили о своей свадьбе

Поклонники звёзд уже давно мечтают о том, чтобы Юлия Паршута и Марк Тишман связали себя узами брака. На днях певица на своей странице в Instagram сообщила, что они с Марком стали мужем и женой.

Артисты поженились с помощью онлайн-ЗАГСа в торговом центре, который не имеет никакой юридической силы. Пара опубликовала видео шуточной церемонии, во время которой они обмениваются обручальными кольцами из мармелада. Однако некоторые фанаты приняли эту новость всерьёз и стали поздравлять любимых исполнителей.

Паршута и Тишман уже не раз говорили о том, что их связывает только дружба, но поклонники не верят словам своих кумиров. Марк рассказывал, что они дружат уже 14 лет, их многое связывает. Они часто выступают вместе и планируют совместные проекты в будущем.

Юлия редко рассказывает о своей личной жизни. Однажды она поделилась историей о бойфренде-абьюзере, с которым прожила три года. В 2018 году избранником певицы стал мужчина по имени Александр. Пара сыграла свадьбу на Мальдивах, но официально так и не заключила брак. Через полтора года они расстались.