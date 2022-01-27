В Благовещенске начались бесплатные тренировки по пейнтболу

Каждую неделю по понедельникам и средам в 20:00 на шестом этаже торгово-развлекательного центра «Острова» проходят бесплатные тренировки по пейнтболу.

Тренировки проводит Антон Зайцев, председатель Амурской федерации пейнтбола. Проект реализован благодаря победе во втором конкурсе грантов губернатора Приамурья на развитие гражданского общества. Его автором выступила региональная общественная физкультурно-спортивная организация пейнтбола Амурской области. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Амурской области (@amur.info)

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#спорт

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Алёна Чуева