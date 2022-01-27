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27 января 2022, 15:59 1

В Благовещенске начались бесплатные тренировки по пейнтболу

Занятия проходят по понедельникам и средам

В Благовещенске начались бесплатные тренировки по пейнтболу
Фото: pixabay.com

Каждую неделю по понедельникам и средам в 20:00 на шестом этаже торгово-развлекательного центра «Острова» проходят бесплатные тренировки по пейнтболу.

Тренировки проводит Антон Зайцев, председатель Амурской федерации пейнтбола.

Проект реализован благодаря победе во втором конкурсе грантов губернатора Приамурья на развитие гражданского общества. Его автором выступила региональная общественная физкультурно-спортивная организация пейнтбола Амурской области.

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#спорт

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 дня назад

    Условия тренировок по всей видимости - загадка.

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