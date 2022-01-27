Благовещенских спортсменов приветствовали олимпийские чемпионы Светлана Хоркина и Алексей Немов

В амурской столице проходят межрегиональные соревнования городов Дальнего Востока и Сибири на призы мэра города Благовещенска по спортивной гимнастике. Участвует 11 городов, Благовещенск представят воспитанники спортшколы № 7 и Амурской областной спортивной школы.

Соревнования, организованные Федерацией спортивной гимнастики, закончатся 28 января. Помимо Благовещенска в турнире участвуют спортсмены из Южно-Сахалинска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Читы, Ангарска, Новосибирска, Красноярска, Зеи, Белогорска и Райчихинска.

Открытие состоялось в среду, 26 января. В церемонии приняли участие олимпийские чемпионы Светлана Хоркина и Алексей Немов.

— Всем участникам желаю бодрости духа, силы воли и уверенности в себе, большого будущего, в котором вы одержите множество побед. А тренерскому корпусу – покорения новых профессиональных высот. Удачи и побед! – сказала Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, тринадцатикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта.

Четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Алексей Немов пожелал спортсменам обойтись без травм и пообещал снова приехать в Благовещенск, сообщает пресс-служба мэрии.