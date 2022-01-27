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27 января 2022, 15:26 0

Накануне годовщины снятия блокады Ленинграда спасатели напоминают об осторожности

В связи с использованием свечей на торжественных мероприятиях

Накануне годовщины снятия блокады Ленинграда спасатели напоминают об осторожности
Фото: pixabay.com

В связи с традиционной памятной акцией «Свеча в окне», посвященной 78-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, её участникам напоминают о безопасном обращении со свечами и открытым огнём.

Для того чтобы памятная свеча не стала причиной новых трагедий, специалисты рекомендуют принимать особые меры предосторожности.

Перед использованием свечу нужно освободить от упаковки, снять любые сгораемые слои упаковки и декоративные элементы из легковоспламеняющихся материалов.

Не нужно держать свечу в руках. Свечу большого диаметра можно не помещать в подсвечник, но поставить на металлическое основание.

Свечу не нужно устанавливать под наклоном, из-за стекания парафина она может соскользнуть с подсвечника и упасть.

Если нужно зажечь несколько свечей, их необходимо разместить на расстоянии не менее 10 сантиметров друг от друга во избежание взаимного нагрева и расплавления.

Свечу не стоит дожигать полностью, подсвечник может загореться или оплавиться, а стекло и керамика лопнуть. Последствия непредсказуемы.

Не стоит использовать свечи на сквозняке, возле дверей, окон, вентиляторов, кондиционеров. Их также нельзя оставлять без присмотра, в местах, где могут находиться дети и животные.

Диаметр сосуда для гелевой свечи должен быть не менее 5 сантиметров, а фитиль – находиться строго по центру. Чтобы не получить ожог рук, нельзя переносить её, так как стекло может нагреваться, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Амурской области.

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#МЧС #память #пожары

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