Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
27 января 2022, 13:57 0

Джанет Джексон призналась, что брат обзывал её из-за лишнего веса

Младшая сестра Майкла Джексона готовит к выпуску свой фильм

Джанет Джексон призналась, что брат обзывал её из-за лишнего веса
Фото: nachedeu.com

Джанет Джексон рассказала, что её брат, Майкл Джексон, издевался над ней в детстве из-за лишнего веса. Певица готовит к выпуску свой документальный фильм, в котором хочет рассказать о том, каково жить в тени суперзвезды, сообщает Passion.

55-летняя певица в своём фильме «Джанет» расскажет о тех сторонах жизни со знаменитым братом, которые ранее не были известны. Как пишет издание New York Post, звезда заявила, что старший брат в детстве очень обижал её. По словам Джанет, она всегда была «пышечкой», именно за это ей и доставалось от Майкла.

Певица рассказала, что брат смеялся над ней и обзывал — «свинья, лошадь или корова». Она призналась, что смеялась в ответ, но внутри ей было очень больно.

Джанет отметила, что с детства заедает любой стресс, еда её успокаивает. При этом её фигура рано начала формироваться, что тоже не добавляло девушке уверенности в себе.

Звезда также отметила, что звёздная фамилия создала ей многие проблемы в жизни. Когда разразился скандал из-за обвинений Майкла Джексона в педофилии, одна из крупных компаний отказалась с ней сотрудничать.

Джанет считает, что слава также помешала её личной жизни. Певица три раза была замужем, но все её браки распались.

Просмотров всего: 352

#США #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Первый муж Лады Дэнс запрещает бывшей жене общаться с детьми
В России и мире

Валерия раскрыла свои секреты сохранения молодости
В России и мире 2

Ольга Кабо назвала причину развода с Николаем Разгуляевым
В России и мире 1

Анна Седокова показала свой роскошный особняк в Майами
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь