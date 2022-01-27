Джанет Джексон призналась, что брат обзывал её из-за лишнего веса
Младшая сестра Майкла Джексона готовит к выпуску свой фильм
Джанет Джексон рассказала, что её брат, Майкл Джексон, издевался над ней в детстве из-за лишнего веса. Певица готовит к выпуску свой документальный фильм, в котором хочет рассказать о том, каково жить в тени суперзвезды, сообщает Passion.
55-летняя певица в своём фильме «Джанет» расскажет о тех сторонах жизни со знаменитым братом, которые ранее не были известны. Как пишет издание New York Post, звезда заявила, что старший брат в детстве очень обижал её. По словам Джанет, она всегда была «пышечкой», именно за это ей и доставалось от Майкла.
Певица рассказала, что брат смеялся над ней и обзывал — «свинья, лошадь или корова». Она призналась, что смеялась в ответ, но внутри ей было очень больно.
Джанет отметила, что с детства заедает любой стресс, еда её успокаивает. При этом её фигура рано начала формироваться, что тоже не добавляло девушке уверенности в себе.
Звезда также отметила, что звёздная фамилия создала ей многие проблемы в жизни. Когда разразился скандал из-за обвинений Майкла Джексона в педофилии, одна из крупных компаний отказалась с ней сотрудничать.
Джанет считает, что слава также помешала её личной жизни. Певица три раза была замужем, но все её браки распались.
Просмотров всего: 352