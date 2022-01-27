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27 января 2022, 13:49 19

Амурчане жалуются на сбой системы проверки QR-кодов

Действующие сертификаты отражаются как не найденные в базе

Амурчане жалуются на сбой системы проверки QR-кодов
Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо обратились амурчане, у которых возникли проблемы со считыванием QR-кода на входе в один из торговых центров. Приложение «Стоп COVID-19» (на базе госуслуг) при считывании выдало ошибку – «Сертификат не найден».

Корреспонденты Амур.инфо решили проверить, так ли это, и выяснили, что у тех, кто сканирует старые скриншоты сертификатов о вакцинации, действительно выдается такая ошибка. При этом, если зайти на портал госуслуг, ещё раз скачать сертификат и отсканировать уже его, то ошибки «Сертификат не найден» не выходит, все данные отражаются корректно. Можно предположить, что в системе обновили QR-коды.

Комментариев от ответственных министерств пока получить не удалось. Известно, что такая же проблема возникла ещё в нескольких регионах страны.

Отметим, что это не первый сбой с сертификатами о вакцинации. Ранее из-за системной ошибки был изменён срок действия сертификата. Тогда проблему быстро устранили.

Просмотров всего: 2249

#COVID 19 #интернет

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 дня назад

    Это учения.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 дня назад

    АИ, насмешили))

    Сначала статью прочитать не возможно было, т.к. ссыль на новость выдавала ошибку 404, теперь так делает первая ссыль))

  • Allenga

    Allenga
    4 дня назад

    Не, ну так то, после слива данных о 48 миллионах сертификатов, есть повод и обновить. Но, черт побери, какого! вы же сказали, что это не данные Госуслуг.... врут, как дышат.

  • Metis

    Metis
    4 дня назад

    http://v.aa.com.tr/2486669

    Дания отменяет все ограничения по коронавирусу

    С 1 февраля в королевстве коронавирус больше не будет считаться социально опасным заболеванием

    СТОКГОЛЬМ

    В Дании с 1 февраля 2022 года будут сняты все ограничения, связанные с COVID-19. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен на пресс-конференции в среду.

    По ее словам, с этой даты в королевстве коронавирус больше не будет считаться социально опасным заболеванием.

    Остаются в силе только правила по тестированию и карантину при въезде в Данию. Данные ограничения будут действовать еще четыре недели.

    Данное решение власти страны приняли на основе рекомендаций специальной эпидемиологической комиссии.

  • Noir

    Noir
    3 дня назад

    Metis 5 минут назад

    У нас пока не вколят всю произведенную вакцину и не опустошат склады (и дай бог окупятся в спешке купленные заводы по её производству), COVID-19 будет самый опасный вирус в мире.

  • Tуман

    Tуман
    3 дня назад

    "В ЮАР обнаружен NeoCov - новый коронавирус, близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS"

    To be continued...

  • Myxira

    Myxira
    3 дня назад

    Metis 4 минуты назад: "В Дании с 1 февраля 2022 года будут сняты все ограничения, связанные с COVID-19"

    В Дании на 24 января 2022 года полностью вакцинировано: 80,98% населения, получивших третью "бустерную" прививку: 60,26%. Четвертую получили наиболее уязвимые слои населения.

    В маленьких странах (население Дании 5 824 тыс) наиболее заметна эффективность коллективной вакцинации. Сейчас для датчан омикрон действительно, не является "социально опасным заболеванием", с чем их и поздравляем)

  • Metis

    Metis
    3 дня назад

    Да, ведь их же не святую водичкой "спутник" принуждает колоть антинародное правительство. Нет.

    И уровень медицины в Дании находится в топе рейтингов, против россии которая совершила прорыв и теперь болтается в рейтингах между Кувейтом и Сирией. Потому как они вкладываются в благополучие ГРАЖДАН и свою СТРАНУ, а у нас деньги тратят на ботов вроде тебя. А потому прикрой свой РАБОЧИЙ ротик, и дай порадоваться хотябы за соседей.

  • Metis

    Metis
    3 дня назад

    Для бота Myxira 37 минут назад

    Да, ведь их же не святую водичкой "спутник" принуждает колоть антинародное правительство. Нет.

    И уровень медицины в Дании находится в топе рейтингов, против россии которая совершила прорыв и теперь болтается в рейтингах между Кувейтом и Сирией. Потому как они вкладываются в благополучие ГРАЖДАН и свою СТРАНУ, а у нас деньги тратят на ботов вроде тебя. А потому прикрой свой РАБОЧИЙ ротик, и дай порадоваться хотябы за соседей.

  • Алиса65

    Алиса65
    3 дня назад

    Я достаю из широких штанин ковидную свою паспортину

    Был я когда-то простой гражданин, а теперь превратился в скотину)

  • OT

    OT
    3 дня назад

    У нас никогда не будет четко отлаженой схемы работы не только в цифровой сфере. Вот пример я обратился за услугой по оплате за интернет. В ответ мол без куар-кода не обслуживаем. Значит этоа фирма имеет выгоду не столько от клиентов, сколько от власти, а власть естественно за некие дивиденды требует не обслуживать без куар-кода. Вот вам бардак и ".уяк-ход" на выход.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 дня назад

    здесь как с бытовой техникой, когда что то выходит из строя предлагают целый алгоритм действий).

  • Myxira

    Myxira
    3 дня назад

    Metis 2 часа назад: "Для бота Myxira 37 минут назад"

    Ум - от природы, тут уж как свезет, а воспитание... вас мама общаться не научила?...

  • Ыукпун

    Ыукпун
    3 дня назад

    Metis, а какое отношение к Дании имеет Стокгольм? Географию поучи!

  • El Antonio

    El Antonio
    3 дня назад

    "Значит этоа фирма имеет выгоду не столько от клиентов, сколько от власти, а власть естественно за некие дивиденды требует не обслуживать без куар-кода." Ой, да, много чего означает. Придут эти... Как их... Ящеры, короче. И всё отнимут. А ещё это означает, что в этом году осадков будет меньше. Много чего означает. Позвольте вопрос: вы в каком заведении учились?

  • Undertaker

    Undertaker
    3 дня назад

    Явно не у корыта приадминистрационного сосет

  • OT

    OT
    3 дня назад

    EI Antonio, вы должны понимать, что без означений ни в чем нет значений. Одно дело где - то выдрть образование и другое дело что-то понимать. Для вас запрет доступа к обслуживанию без куаркода допустимо? Я вам убедительно утверждаю, что это правовой бардак если не преступление.

  • Undertaker

    Undertaker
    3 дня назад

    Главный почвовед пархатых барыжит вакциной, вот и весь сказ

  • El Antonio

    El Antonio
    2 дня назад

    "выдрть образование и другое дело что-то понимать" - не знаю, что имеете в виду, но с образованием, видимо, что-то похуже сделали... )

    Необразованными легче управлять. Но вырыли себе же яму. Хотя и не проблема. Если вы не заботитесь о своём здоровье, никто этого делать не будет. О чём открыто и заявляется.

    Я понимаю. Понимаю, что где-то образованнее. Ещё раз. Переезжайте в Европу. Там в отношении прививок никто никого не спрашивает. Вы без них будете сидеть на удалёнке. Понимаю, что если бы не антиваксеры, сейчас можно было бы обойтись без обсерваций. Просто примите как данность: ограничения - везде. Но снимаются они сейчас там, где более 80% вакцинированных. Всё. Просто.

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