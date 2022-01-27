Амурчане жалуются на сбой системы проверки QR-кодов

Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо обратились амурчане, у которых возникли проблемы со считыванием QR-кода на входе в один из торговых центров. Приложение «Стоп COVID-19» (на базе госуслуг) при считывании выдало ошибку – «Сертификат не найден».

Корреспонденты Амур.инфо решили проверить, так ли это, и выяснили, что у тех, кто сканирует старые скриншоты сертификатов о вакцинации, действительно выдается такая ошибка. При этом, если зайти на портал госуслуг, ещё раз скачать сертификат и отсканировать уже его, то ошибки «Сертификат не найден» не выходит, все данные отражаются корректно. Можно предположить, что в системе обновили QR-коды.

Комментариев от ответственных министерств пока получить не удалось. Известно, что такая же проблема возникла ещё в нескольких регионах страны.

Отметим, что это не первый сбой с сертификатами о вакцинации. Ранее из-за системной ошибки был изменён срок действия сертификата. Тогда проблему быстро устранили.