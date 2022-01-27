В Санкт-Петербурге двое мужчин скончались после гастроскопии

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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум лицам, сообщает главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Известно, что двух пациентов, проходивших гастроскопию в одном из диагностических центров 23 и 25 января, доставили в больницу, где они скончались. Ещё двух человек, которые также проходили медицинское исследование желудка, госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Они изымают медицинскую документацию и некоторые предметы, также назначают нужные экспертизы. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации источника РИА ФАН, смерть могла наступить из-за того, что медицинские работники неправильно рассчитали дозировку сульфата бария.