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27 января 2022, 15:05 7

В Санкт-Петербурге двое мужчин скончались после гастроскопии

Ещё два человека находятся в тяжёлом состоянии

В Санкт-Петербурге двое мужчин скончались после гастроскопии
Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум лицам, сообщает главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Известно, что двух пациентов, проходивших гастроскопию в одном из диагностических центров 23 и 25 января, доставили в больницу, где они скончались. Ещё двух человек, которые также проходили медицинское исследование желудка, госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Они изымают медицинскую документацию и некоторые предметы, также назначают нужные экспертизы. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации источника РИА ФАН, смерть могла наступить из-за того, что медицинские работники неправильно рассчитали дозировку сульфата бария.

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#криминал #медицина #происшествия

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 дня назад

    Если вдруг врачи районных поликлиник Амурской области будут предлагать жителям гастроскопию в Санкт-Петербурге, следует взвесить все за и против.

  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    3 дня назад

    при гастроскопии сульфат бария не применяется

  • Myxira

    Myxira
    3 дня назад

    Сульфат бария в рентгенологическом обследовании применяется, гастроскопия - иная процедура.

  • Ыукпун

    Ыукпун
    3 дня назад

    Для рентгенологического исследования желудка - а это и есть гастроскопия (с эндоскопом - фиброгастроскопия) используется именно сульфат бария и если это медицинский препарат, то он абсолютно безвреден т.к. это единственная совершенно нерастворимая соль бария и передозировать его нельзя. Все другие соли бария сильнейший яд. Если же сульфат контрафактрый, не для медицинского применения, купленный по экономварианту "в подворотне" без сертификата (тогда сидеть руководителю и закупщику долго), то очистка от примесей в такой подделке могла быть недостаточной и в нем даже малая доза примеси хлорида (не сульфата!) бария смертельна.

  • El Antonio

    El Antonio
    3 дня назад

    И ссылка на РИА ФАН, угу... ))

  • DrDimon

    DrDimon
    3 дня назад

    Ыукпун, расписали красиво, но неправильно. Гастроскопия и (фибро)гастро(дуодено)скопия (ФГДС) - синонимы. Это эндоскопическое исследование и никакой сульфат бария там не применяется за ненадобностью. Рентгеновское исследование желудка с контрастированием так и называется - контрастная рентгеноскопия/рентгенография (гастрография). Вот там сульфат бария действительно применяется, но "передозировать" его действительно невозможно ибо нерастворим ни в желудочной (кислой), ни в кишечной (щелочной) среде.

    Нет, тут что-то не то. Либо это вообще не барий, либо барий, но не тот. Кстати, в федеральных новостях название исследования указано правильно - гастрография, это наши двоечники с АИ опять все попутали.

    Кстати

  • Ыукпун

    Ыукпун
    2 дня назад

    Димон - в рентгенологии ты профан!

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