Названы туроператоры, организующие экскурсии на космодром Восточный
Возят туристов десять компаний
В инстаграм-аккаунте amur_travel опубликовали список туроператоров, организующих экскурсии на космодром Восточный.
«Увидеть своими глазами суперсовременное оборудование, стартовый комплекс и даже запуск ракеты (в пусковой период) можно, заказав экскурсию у туроператора», – пишет amur_travel.
Туры организовывают:
Ранее Амур.инфо сообщало, что в январе Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры снял ограничения посещения космодрома Восточный, действующие в связи с пандемией с апреля 2020 года.
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