Названы туроператоры, организующие экскурсии на космодром Восточный

«Увидеть своими глазами суперсовременное оборудование, стартовый комплекс и даже запуск ракеты (в пусковой период) можно, заказав экскурсию у туроператора», – пишет amur_travel.



Туры организовывают:

@tourcenter_amur;

@taygaxtour;

@planeta360_rus;

@amurproftur;

@amurturist.info;

@atlas_blg;

@diskonttur_blg_;

@pegas_sputnik_201515;

@profsouztur;

@piligrim_plus.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в январе Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры снял ограничения посещения космодрома Восточный, действующие в связи с пандемией с апреля 2020 года.