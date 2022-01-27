Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
27 января 2022, 14:25 0

Названы туроператоры, организующие экскурсии на космодром Восточный

Возят туристов десять компаний

Названы туроператоры, организующие экскурсии на космодром Восточный
Фото: www.roscosmos.ru

В инстаграм-аккаунте amur_travel опубликовали список туроператоров, организующих экскурсии на космодром Восточный.

«Увидеть своими глазами суперсовременное оборудование, стартовый комплекс и даже запуск ракеты (в пусковой период) можно, заказав экскурсию у туроператора», – пишет amur_travel.

Туры организовывают:

@tourcenter_amur;

@taygaxtour;

@planeta360_rus;

@amurproftur;

@amurturist.info;

@atlas_blg;

@diskonttur_blg_;

@pegas_sputnik_201515;

@profsouztur;

@piligrim_plus.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в январе Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры снял ограничения посещения космодрома Восточный, действующие в связи с пандемией с апреля 2020 года.

Просмотров всего: 784

#космодром #космос #туризм

распечатать


Общество 5

С космодрома Восточный планируют запускать пилотируемые корабли «Орёл»
Власть 13

Василий Орлов остался неудовлетворён состоянием спортзала в школе Циолковского
Экономика 9

Рогозин: космодром Восточный будет строиться всегда
Общество 7

Дмитрий Рогозин планирует посетить космодром Восточный
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь